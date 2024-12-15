Занявшая пятое место на чемпионате мира Энели Ефимова: „Мне не о чем сожалеть“

Энели Ефимова, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира на дистанции 100 метров брассом, заняла пятое место на дистанции 50 метров брассом, проплыв её за 29,13 секунды. Это всего на 0,03 секунды меньше её личного рекорда, который одновременно является рекордом Эстонии.

Золотую медаль выиграла литовка Рута Мейлутите (28,54), за ней последовали китаянка Тан Цяньтин (28,86) и американка Лилли Кинг (28,91). Ефимову также опередила итальянка Бенедетта Пилато (29,11).

После соревнований Ефимова поделилась своими впечатлениями: „На самом деле, вторая половина была немного сложнее, я сделала на один гребок больше, чем обычно, а финиш прошел нормально. Возможно, немного огорчает, что мне не хватило трёх сотых, чтобы побить рекорд Эстонии. В идеале я, конечно, хотела бы показать немного лучший результат, но судя по времени, мне нужно было бы превзойти себя“.

Она также добавила: „Мне не о чем сожалеть, это всё-таки пятое место и очень приличное время для меня. Я отдала всё, что могла. Поскольку медаль на чемпионате мира уже есть, я всё равно очень довольна“.

Результаты:

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