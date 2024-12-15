ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1026-й день) | К середине декабря установлены имена 83 338 погибших российских военных

Украинские беспилотники утром 15 декабря уже второй раз за неделю атаковали Грозный.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в атаке участвовали три украинских беспилотника. По его словам, один беспилотник упал на территории базы ОМОН „Ахмат-Грозный“ Росгвардии, а два других дрона сбили силы ПВО. Глава Чечни утверждает, что никто не пострадал и не погиб.

При этом оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO сообщал по меньшей мере о пяти взрывах в городе. По данным NIYSO, целью атаки украинских беспилотников стали база ОМОН, второй полк патрульно-постовой службы МВД Чечни и военная база, откуда отправляли людей для участия в российско-украинской войне. Ни Кадыров, ни другие источники не подтверждали информацию об ударах по двум последним упомянутым объектам.

Воздушные силы ВСУ: в ночь на воскресенье Украину атаковали 108 беспилотников и зенитная ракета С-300

В ночь на 15 декабря российские военные атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными дронами, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.

Сбить удалось 56 беспилотников над Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областями. 49 дронов не достигли своих целей, еще 3 — вернулись в Россию, говорится в сообщении украинских военных.

Ранее стало известно, что в Николаеве в результате ночной атаки дронов поврежден объект инфраструктуры, двое его работников получили ранения.

Ключевым очагом противостояния между Россией и НАТО, „невиданного со времен разгара холодной войны“, становятся страны Балтийского моря, сообщила газета The Wall Street Journal 15 декабря.

По словам западных чиновников, в Балтийском море после начала российско-украинской войны российские военные корабли открывали предупредительный огонь по кораблям НАТО, а российские истребители проводили опасные маневры, в том числе сбрасывали топливо на самолеты-разведчики стран НАТО.