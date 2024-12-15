ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1026-й день) | К середине декабря установлены имена 83 338 погибших российских военных
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Украинские беспилотники утром 15 декабря уже второй раз за неделю атаковали Грозный.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в атаке участвовали три украинских беспилотника. По его словам, один беспилотник упал на территории базы ОМОН „Ахмат-Грозный“ Росгвардии, а два других дрона сбили силы ПВО. Глава Чечни утверждает, что никто не пострадал и не погиб.
При этом оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO сообщал по меньшей мере о пяти взрывах в городе. По данным NIYSO, целью атаки украинских беспилотников стали база ОМОН, второй полк патрульно-постовой службы МВД Чечни и военная база, откуда отправляли людей для участия в российско-украинской войне. Ни Кадыров, ни другие источники не подтверждали информацию об ударах по двум последним упомянутым объектам.
Воздушные силы ВСУ: в ночь на воскресенье Украину атаковали 108 беспилотников и зенитная ракета С-300
В ночь на 15 декабря российские военные атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными дронами, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.
Сбить удалось 56 беспилотников над Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областями. 49 дронов не достигли своих целей, еще 3 — вернулись в Россию, говорится в сообщении украинских военных.
Ранее стало известно, что в Николаеве в результате ночной атаки дронов поврежден объект инфраструктуры, двое его работников получили ранения.
Ключевым очагом противостояния между Россией и НАТО, „невиданного со времен разгара холодной войны“, становятся страны Балтийского моря, сообщила газета The Wall Street Journal 15 декабря.
По словам западных чиновников, в Балтийском море после начала российско-украинской войны российские военные корабли открывали предупредительный огонь по кораблям НАТО, а российские истребители проводили опасные маневры, в том числе сбрасывали топливо на самолеты-разведчики стран НАТО.
The Wall Street Journal подробно рассказала о том, как российский корвет „Меркурий“ 26 ноября выпустил сигнальные ракеты по вертолету Sea Lynx немецких вооруженных сил. В тот день немецкий фрегат „Северный Рейн-Вестфалия“ (F223) сопровождал корвет „Меркурий“, который шел вместе с нефтяным танкером „Генерал Скобелев“. Когда они дошли до места в районе датского острова Борнхольм, с немецкого фрегата вылетел вертолет, после чего российский корвет выпустил сигнальные ракеты. По данным немецких властей, в результате случившегося вертолет остался цел, никто не пострадал.
Российская разведка, по мнению стран Запада, использует коммерческие суда для атак на критически важные объекты инфраструктуры в Балтийском море, в том числе на кабели передачи данных и трубопроводы.
НАТО в прошлом почти не реагировала на подобные нападения, а иногда скрывала, что к этому причастна Россия, „чтобы не сеять панику среди населения“, пишет The Wall Street Journal. Некоторые ветераны холодной войны сказали изданию, что Россия „просто вернулась к позиции, которая была привычной до падения Берлинской стены“.
Потери России в Украине к середине декабря.
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров удалось установить имена 83 338 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения России в Украину. Наибольшее число подтвержденных потерь зафиксировано в Башкортостане — 3 487 человек. 40% из них ушли на фронт добровольцами.
При этом реальное число погибших на войне жителей Башкортостана может быть существенно выше. Практически все установленные имена были найдены в публикациях, так как нет дополнительной информации с кладбищ региона, в отличие, например, от ситуации в Татарстане и Краснодарском крае, где активно работают волонтеры.
Папа римский упомянул российский народ в молитве о мире.
В ходе визита на французский остров Корсика папа римский Франциск заявил, что народы РФ и Украины „должны жить вместе в мире“, а война - „это всегда поражение“.
В ходе своего первого визита на французский остров Корсика папа римский Франциск упомянул российский народ в полуденной молитве о мире в кафедральном соборе города Аяччо. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает агентство KNA.
Франциск заявил, что российский и украинский народы „должны жить вместе в мире“. „Война - это всегда поражение“, - подчеркнул он. Понтифик также упомянул „Палестину, Израиль, Ливан, Сирию, измученную Мьянму“.