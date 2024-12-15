СМИ: Члены НАТО обсуждают повышение расходов на оборону до 3% от ВВП

Европейские столицы столкнулись с проблемой недостаточных инвестиций, поскольку стало очевидно, что нынешний уровень расходов недостаточен для поддержки Украины и сдерживания России. Увеличения оборонных расходов потребовал от Европы и новый президент США Дональд Трамп.

По расчетам НАТО, в этом году цель в 2% от ВВП достигнут 23 из 32 стран-членов альянса.

Конфиденциальные переговоры начались на встрече министров иностранных дел НАТО на прошлой неделе, но полного соглашения в ходе этих обсуждений может и не достингут. Переговоры предполагают краткосрочное обязательство достичь цели в 2,5% и увеличить ее до 3% к 2030 году, сообщили источники FT. Новые обязательства будут официально закреплены на саммите, который пройдет в следующем году в Нидерландах.

Генсек НАТО Марк Рютте отказался сообщить, какой будет новая цель, но отметил, что нужно „значительно больше, чем 2%“.

Дополнительное увеличение расходов является большим вызовом для многих европейских стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию.

По словам Рютте, было бы хорошо согласовать новую цель на переговорах в Гааге, несмотря на фискальное давление в Европе, которое в последние два месяца привело к падению правительств Германии и Франции.

„Политика — это принятие решений в условиях дефицита, а денег всегда не хватает, а приоритетов всегда слишком много“, — сказал глава альянса. Сохранение национальной безопасности должно быть приоритетом для лидеров стран, добавил он.

Немецкий чиновник подтвердил FT, что обсуждения по увеличению расходов в любом случае состоятся, учитывая защиту Украины и минимальные требования НАТО к силам и средствам. „И следующий саммит НАТО был бы для этого идеальным моментом“, — сказал чиновник, добавив, что обязательство увеличить расходы до 3% будет хорошим сигналом для США и Трампа. В этом году Германия впервые достигла 2-процентного показателя.

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