ВИДЕО | В Керченском проливе затонули два российских танкера с нефтепродуктами

В районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма затонули два российских грузовых судна. Об этом пишет в воскресенье, 15 декабря, Telegram-канал Mash. Ранее российские информагентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что два танкера терпят бедствие. В свою очередь в МЧС РФ агентству „Интерфакс“ сообщили, что танкер „Волгонефть 212“ получил повреждения и сел на мель, а „Волгонефть 239“, получив повреждения, „лег в дрейф“.

Одна из основных версий крушения танкеров - „ошибки экипажа“ в сложных метеоусловиях, передает „Интерфакс“. По данным Mash, корпусы обоих танкеров „сломались на две части после удара волны“.

В результате крушения танкеров произошел „разлив нефтепродуктов“, сообщает РИА „Новости“ со ссылкой на Росморречфлот. Как пишет канал Baza, оба судна перевозили в общей сложности более 8000 тонн нефти и мазута. Официальные органы пока не комментируют возможные последствия утечки нефтепродуктов в море.

13 членов экипажа пропали, один человек погиб

На борту первого судна - „Волгонефть 212“ - находились 13 членов экипажа, 12 из них были спасены, один человек погиб, сообщает МЧС РФ. На борту второго судна - „Волгонефть 239“ - находились 14 человек.

В акватории, где произошел инцидент, наблюдаются сильные волны и плохие погодные условия, что усложняет спасательную операцию.

Greenpeace: разлив нефти в проливе грозит экологической катастрофой

По данным международной экологической организации Greenpeace, каждый из российских танкеров мог перевозить до 5000 тонн нефтепродуктов. „Если такое количество сырья окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря“, - подчеркнула организация в комментарии, полученном DW. В заявлении также указывается, что российские танкеры отключили систему определения своего местоположения 12 дней назад.

Экологическая организация призвала власти РФ „принять все усилия для смягчения или сокращения воздействия на окружающую среду“.