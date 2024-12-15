СВОДКА ЗА ДЕНЬ | Несколько машин вылетели с шоссе, один человек погиб. Ночью условия на дорогах станут еще хуже

Полиция сообщила Delfi, что указанные шесть аварий были одиночными, не цепной аварией. Машины съезжали в кювет, врезались в столбы и дорожные ограждения.

Например, около 11:30 произошла авария в Вильянди. Водитель Volkswagen, начав маневр, не заметил приближающийся Mercedes. Чтобы избежать столкновения, он резко нажал на газ, потерял контроль над автомобилем и врезался в дорожное ограждение. За рулем находился начинающий водитель. Он был трезв и имел право на управление транспортным средством. Кроме того, в машине был пассажир. Оба были осмотрены медиками, госпитализация никому не потребовалась.

В 17.30 в деревне Кульна волости Ляэне-Харью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. По предварительной информации, там столкнулись два легковых автомобиля. Один из участников ДТП получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Все обстоятельства происшествия еще выясняются. Движение на месте аварии нарушено.

Руководитель оперативного отдела Пыхьяской префектуры Урмас Туйск подчеркнул, что дорожные условия в Харьюмаа местами очень сложные. „Дороги покрыты „черным“ льдом, поэтому полиция настоятельно рекомендует по возможности отложить все поездки, которые можно отложить. Однако если поездка все же неизбежна, следует выбрать более низкую скорость, соответствующую дорожным условиям, и ехать с предельной осторожностью“.

После обеда Департамент транспорта сообщил, что покрытие на основных и второстепенных магистралях в разных местах различается: местами оно влажное, в некоторых районах лежит снег, а кое-где покрытие обледенело. Температура воздуха везде отрицательная, дороги местами очень скользкие, особенно второстепенные.

Вечером ожидается облачная погода с редкими прояснениями, местами будет идти снег. Температура воздуха составит от -1 до -5 градусов, на побережье островов местами чуть выше нуля.