Обеденный перерыв на работе: кто устанавливает правила и оплачивается ли это время?

Юрист-консультант Инспекции труда Анна Глянцева пояснила, что работодатель имеет право определять время обеденного перерыва. Это может быть определенный час и промежуток времени.

„Например, может быть предусмотрено, что обеденный перерыв предоставляется в промежутке с 12:00 до 14:00 или же в определенный момент, скажем в 12:00 и на 30 минут. Надо смотреть правила организации труда. Если сотруднику не подходит установленное время перерыва, он может предложить работодателю перенести его, однако любые изменения могут быть сделаны только по соглашению сторон“, – сказала она.

По словам Глянцевой, как правило, 30-минутный перерыв не оплачивается, поскольку это время не включено в рабочее. Однако если условия труда не позволяют сотруднику полноценно использовать перерыв по своему усмотрению, это время считается рабочим и, соответственно, оплачивается.

Если же между работником и работодателем возникли разногласия , и они не могут договориться, то следующим шагом, как правило, становится обращение в комиссию по трудовым спорам. Но есть и другие способы разрешения трудовых споров.

Комиссия по трудовым спорам является внесудебным органом, который беспристрастно помогает разрешать споры между работниками и работодателями. Для начала, необходимо подать письменное подписанное заявление либо в бумажном виде, либо по электронной почте. „Работник и работодатель могут обратиться в комиссию по трудовым спорам лично или через своего представителя. Работник может выбрать, обращаться ли по трудовому спору по месту жительства или по месту нахождения работодателя. Работодатель же должен исходить из места жительства работника.

В случае возникновения трудового спора не стоит затягивать с обращением за помощью и подачей заявления, поскольку сроки обращения в комиссию достаточно сжаты. Например, срок установления недействительности расторжения трудового договора составляет всего 30 календарных дней, а срок предъявления ряда финансовых претензий составляет, как правило, четыре месяца, в зависимости от обстоятельств.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить