Завершились учения Сил обороны „Молния“ и проверочные сборы Okas 24-2

„Учения „Молния“ были одними из многих учений, организованных дивизией, в ходе которых совместно с союзниками мы отработали элементы нашего военного плана, — сказал командир эстонской дивизии и ответственный за учения генерал-майор Индрек Сирель. — Учения дали понять, что мы готовы защищать нашу страну вместе с нашими союзниками“.

Учениями руководила эстонская дивизия. К маневрам привлекались сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны и Кайтселийт, а также принимали участие военнослужащие Латвии, США, Франции и Великобритании.

В первую неделю учений основные действия проходили на севере и северо-востоке Эстонии, а также Финском заливе. В рамках учений отрабатывались быстрая переброска войск НАТО, их интеграция в союзническую боевую группу в Эстонии, а также совместное отражение угроз с воздуха, суши и моря. На второй неделе на военном полигоне Сиргала проходили стрельбы с участием подразделений Франции, Великобритании и Латвии.

Кроме того, по предложению командующего Силами обороны правительство Эстонской Республики решило вызвать на проверочные сборы Okas 24-2 личный состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии с 3 по 15 декабря. Для резервистов батареи ПВО учения прошли в промежутке 3-8 декабря.

В рамках проверочных сборов с гибким форматом участия резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады 7 декабря получили возможность уйти домой. Резервисты должны были оставаться в готовности вернуться в часть по приказу батальона в любое время. Личный состав подразделения вернулся на службу 13 декабря. Резервисты продолжили уроки по тактической подготовке и уроки, основанные на опыте в Украине. Они также отпраздновали годовщину инженерного батальона.