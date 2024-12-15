„Только сейчас мы понимаем, насколько уязвимы“. WSJ: Балтийский регион стал новым очагом теневой войны между Россией и НАТО

По словам многочисленных западных чиновников, с тех пор, как президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, российские военные корабли открывали предупредительный огонь по кораблям НАТО в Балтийском море, а российские истребители проводили опасные маневры, в том числе сбрасывали топливо на самолеты-разведчики стран НАТО в небе над Балтийским морем. „Диверсии, предупредительные выстрелы, нарушение воздушного движения и опасные военные маневры — все это часть усиливающейся тайной кампании в Европе“, — пишет газета со ссылкой на официальных лиц.

Россия в значительной степени полагается на свои порты в Балтийском море, чтобы обслуживать свой флот, поскольку Турция не пропускает военные корабли через Босфор. Кроме того, пишет WSJ, так называемый теневой танкерный флот России в обход западных санкций перевозит по Балтийскому морю нефть и оружие.

The Wall Street Journal привела подробности того, как российский корвет „Меркурий“ (бывший „Ретивый“) 26 ноября 2024 года выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии. Ранее об этом инциденте упомянула министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщало 4 декабря немецкое агентство DPA, при этом детали случившегося не раскрывались.

По данным издания, корвет сопровождал в Балтийском море нефтяной танкер „Генерал Скобелев“, который перевозил нефть, направляясь на российские военно-морские объекты в Сирии. За ними следовал немецкий фрегат „Северный Рейн-Вестфалия“ (F223). Он сопроводил корабль и танкер до места вблизи датского острова Борнхольм, после чего направил за ними вертолет Sea Lynx с мощным оборудованием для наблюдения. В ответ российский корвет выпустил по воздушному судну сигнальные ракеты, из-за чего пилот вертолета повернул назад. По данным немецких властей, никто не пострадал, а вертолет не получил повреждений.