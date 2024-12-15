Баскетбол
15.12.2024, 13:54

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ попытается удивить сильную латвийскую команду

 
Начало в 17:00
„Авис Утилитас“ (Рапла)
„Авис Утилитас“ (Рапла)
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) проведет домашний матч против латвийской „Валмиеры“. Начало игры — в 17:00. Прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.

„Авис Утилитас“ (Рапла) подходит к предстоящему матчу, занимая девятое место в турнирной таблице с шестью победами и семью поражениями. В среду команда потерпела поражение от „Кейла Кулбет“ со счетом 77:80.

Сегодняшняя игра обещает быть сложной, поскольку соперник, „Валмиера“, находится на четвертом месте в лиге, имея 10 побед в 14 матчах. На прошлой неделе „Валмиера“ показала свою силу, обыграв действующего чемпиона Эстонии „Калев/Крамо“ со счетом 78:76.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии