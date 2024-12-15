15.12.2024, 13:54
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ попытается удивить сильную латвийскую команду
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) проведет домашний матч против латвийской „Валмиеры“. Начало игры — в 17:00. Прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.
„Авис Утилитас“ (Рапла) подходит к предстоящему матчу, занимая девятое место в турнирной таблице с шестью победами и семью поражениями. В среду команда потерпела поражение от „Кейла Кулбет“ со счетом 77:80.
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