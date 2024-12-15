15.12.2024, 13:54
МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ обыграл сильную латвийскую команду
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 15 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) обыграл дома латвийскую „Валмиеру“ со счетом 91:86. Видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.
„Авис Утилитас“ заложила основу победы с первой четверти, завершив её с перевесом 33:21. С этого момента команда уверенно контролировала ход игры. К концу первой половины „Авис Утилитас“ вела 53:38, а перед последней четвертью — 72:58. Несмотря на попытки „Валмиера“ сократить отставание до трех очков в концовке, „Авис Утилитас“ удержала преимущество и одержала победу со счётом 91:86.
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