МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ обыграл сильную латвийскую команду

„Авис Утилитас“ заложила основу победы с первой четверти, завершив её с перевесом 33:21. С этого момента команда уверенно контролировала ход игры. К концу первой половины „Авис Утилитас“ вела 53:38, а перед последней четвертью — 72:58. Несмотря на попытки „Валмиера“ сократить отставание до трех очков в концовке, „Авис Утилитас“ удержала преимущество и одержала победу со счётом 91:86.