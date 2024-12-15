В таллиннском автобусе на пассажира напали русскоязычные молодые люди. Жертву избили стеклянными бутылками

В редакцию Delfi поступило анонимное описание инцидента от одного из пассажиров того автобуса. Он сообщил, что вскоре после остановки на площади Вабадузе на мужчину напали русскоязычные молодые люди. Они били мужчину стеклянными бутылками. „Парни избили мужчину так сильно, что полностью разбили ему бровь. Девушки, которые были с ними, стояли рядом и хихикали“, – сообщил он.