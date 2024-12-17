Новости Эстонии
17.12.2024, 14:56

„Наших работников оскорбляют и угрожают им“. Водители мусоровозов подвергаются эмоциональному насилию

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Припаркованные на тротуаре мусоровозы доставляют неудобства жителям, но, по словам руководителя компании по вывозу мусора, люди просто выполняют свою работу.
Припаркованные на тротуаре мусоровозы доставляют неудобства жителям, но, по словам руководителя компании по вывозу мусора, люди просто выполняют свою работу.
ФОТО: личный архив

По словам главы Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, мусоровозы паркуют на тротуарах не назло людям, а для того, чтобы выполнять общественно полезную работу. Его слова приводит Ärileht.

В Таллинне водителям мусоровозов разрешено останавливаться на тротуаре, если они выполняют свою работу, например, вывозят мусор. Это также регулируется таллиннскими нормами дорожного движения. В качестве исключения мусоровозы могут стоять на тротуаре, если они не мешают движению пешеходов и если тротуар достаточно широкий.

Когда водитель паркует мусоровоз на тротуаре для выполнения своей работы, он должен убедиться, что машина не мешает перемещению пешеходов и не препятствует нормальному движению. Если тротуар узкий или машина мешает движению пешеходов, парковать ее на тротуаре нельзя.

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