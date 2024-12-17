17.12.2024, 14:56
„Наших работников оскорбляют и угрожают им“. Водители мусоровозов подвергаются эмоциональному насилию(3)
ФОТО: личный архив
По словам главы Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, мусоровозы паркуют на тротуарах не назло людям, а для того, чтобы выполнять общественно полезную работу. Его слова приводит Ärileht.
В Таллинне водителям мусоровозов разрешено останавливаться на тротуаре, если они выполняют свою работу, например, вывозят мусор. Это также регулируется таллиннскими нормами дорожного движения. В качестве исключения мусоровозы могут стоять на тротуаре, если они не мешают движению пешеходов и если тротуар достаточно широкий.
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