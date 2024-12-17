„Наших работников оскорбляют и угрожают им“. Водители мусоровозов подвергаются эмоциональному насилию

В Таллинне водителям мусоровозов разрешено останавливаться на тротуаре, если они выполняют свою работу, например, вывозят мусор. Это также регулируется таллиннскими нормами дорожного движения. В качестве исключения мусоровозы могут стоять на тротуаре, если они не мешают движению пешеходов и если тротуар достаточно широкий.