В Таллинне пересмотрят систему приема в школы из-за переполненных классов

Об этом сообщил вице-мэр Таллинна Алексей Яшин в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

„У нас также предусматривается пересмотр устава, по которому мы распределяем в первые классы, потому что в законе прописано, что основная школа должна быть ближайшая или близко к месту проживания семьи. Но проблема в том, что если ближайшая школа в радиусе 400-500 метров переполнена, то сейчас принцип таков, что в следующую ближайшую нужно направить“, - пояснил он.

„Мы планируем изменить устав в начале следующего года. Потому что все-таки ненормальна ситуация, что только ближайшая школа, когда на самом деле в радиусе километра от места проживания семьи, допустим, есть целых пять школ. И как распределить место, если в ближайшей его нет? Будь то жеребьевка, будь то третья ближайшая школа. Это на самом деле острый вопрос. У нас десятки родителей обращаются в суд, чтобы поспорить с городом Таллинном“, - рассказал вице-мэр.

Проблема переполненных классов наиболее остра именно в Таллинне, где количество учащихся зачастую превышает установленный законом предел в 24+2 человека. Сотни столичных учителей продолжали вести занятия в переполненных классах.

Ранее Яшин упоминал, что в городе более 350 переполненных классов с численностью учеников свыше 26 человек, что само по себе является чрезмерной нагрузкой на учителей, которые, помимо этого, вынуждены брать дополнительные уроки и выполнять административные обязанности.

Согласно анализу Таллиннского департамента образования, для решения этой проблемы потребуется либо значительная реорганизация работы муниципальных школ и принципов распределения учебных мест, либо обеспечение наличия помощника учителя в каждом переполненном классе. Выполнение этих требований, предусмотренных соглашением по образованию, к 2028 году обойдется Таллинну примерно в 5,4 миллиона евро.

Однако у Таллинна есть возможность поднять планку и существенно улучшить условия труда педагогов, считает вице-мэр.

Большинство пунктов соглашения по образованию, связанных с финансовыми обязательствами, в Таллинне уже выполнено. Средняя нагрузка школьных учителей составляет от 22 до 23 контактных часов в неделю, к которым добавляются и другие рабочие обязанности. Целевой показатель – 21 контактный час – потребует дополнительных средств на фонд оплаты труда или существенной реорганизации действующей системы. Эти изменения соответствуют условиям соглашения. В настоящее время Таллинн направляет более 60% текущих расходов на образование в фонд заработной платы учителей, что обеспечивает выполнение данного пункта соглашения.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить