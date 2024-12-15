Известная сеть заправок дарит подарки: приди в костюме Деда Мороза и получи бесплатный кофе

„Многие Деды Морозы работают в декабре днями напролет, а некоторые поездки затягиваются до позднего вечера. Предоставляя бесплатный кофе, мы помогаем им оставаться бодрыми и добираться до места назначения без проблем“, - отметила менеджер по горячим и холодным напиткам Circle K Марис Пуулехт.

„Из общего объема кофе, потребляемого жителями Эстонии за год, более 10% приходится на заправки Circle K. Поэтому среди наших клиентов наверняка найдутся и Деды Морозы, которые так или иначе делают у нас остановки“, - добавила Пуулехт.

Чтобы получить бесплатный кофе, Деду Морозу не придется предъявлять удостоверение. Достаточно полного рабочего костюма – бороды, шапки, кафтана и брюк. Специальное предложение для Дедов Морозов действует до конца декабря. Те же, у кого красного костюма нет, могут получить кофе или другой горячий напиток со скидкой 50%, если принесут собственный термос.

По данным Департамента статистики, в 2023 году в Эстонии было потреблено 5705 тонн кофе, что составляет целых 593 чашки на человека. Более 10% этого объема было приобретено на заправках Circle K. Самым популярным кофейным напитком в сети Circle K является латте, за ним следуют кофе с молоком и капучино. На черный кофе приходится около 10% покупок. Примерно 5% всех продаваемых горячих напитков наливают в многоразовые термосы клиентов.

Жители Эстонии назвали самые авторитетные предприятия

Согласно исследованию репутации крупных предприятий, проведённому Kantar Emor, наиболее авторитетными предприятиями в глазах жителей Эстонии в этом году являются Swedbank, Eesti Pagar и Valio Eesti. В первую десятку также входят (в алфавитном порядке) A.Le Coq, Circle K Eesti, Coop, Farmi, Orkla Eesti, Tallink и Tartu Mill.