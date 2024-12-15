За сутки полиция задержала 12 водителей в наркотическом и алкогольном опьянении

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, то есть в случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до одного года.

Управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения или в случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке, штрафом в размере 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Полиция доставила в Эстонию скрывавшегося в Таиланде подозреваемого в наркопреступлениях

В конце ноября полиция перевезла в Эстонию 41-летнего мужчину, сбежавшего отсюда в 2017 году из-за подозрения в преступлениях, связанных с наркотиками. Мужчина был пойман в Таиланде в 2022 году, и в результате международного сотрудничества полиции и успешной процедуры экстрадиции сейчас находится в СИЗО в Эстонии.

В октябре 2017 года 41-летнему эстоноземельцу предъявили подозрение в незаконном обороте группой лиц наркотических веществ в крупном размере. Согласно подозрению, он совершил преступление в Литве в 2017 году, когда вместе с еще одним мужчиной из группировки передал одному из своих соотечественников 1,5 килограмма кокаина, чтобы тот привез его в Эстонию.

Появился повод связать с преступлением пятерых мужчин, четверо из которых были арестованы полицией в октябре и ноябре того же года, и уже осуждены за это преступление. Местонахождение одного мужчины сразу установить не удалось, и в начале 2018 года полиция совместно с Ляэнеской окружной прокуратурой объявила его в международный розыск.

Полиция Таиланда арестовала мужчину в мае 2022 года в Паттайе за нарушение визовых правил и пребывание в стране дольше разрешенного срока. При этом местная полиция установила, что Эстония объявила мужчину в международный розыск через Интерпол. В сентябре 2022 года Минюст по дипломатическим каналам через МИД Эстонии подал запрос об экстрадиции.