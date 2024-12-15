Биатлонистка выступила на юниорском этапе Кубка мира как „беженка из Беларуси“

19-летняя Дарья Долидович выступила на юниорском Кубке IBU без флага, под пометкой Belarus Refugee Team (команда беженцев из Беларуси). Это событие привлекло внимание на фоне запрета участия для белорусских и российских биатлонистов в международных соревнованиях из-за войны России против Украины.

Как сообщает sport-express.net, в своей первой гонке Дарья Долидович допустила четыре промаха и отстала от победительницы на 6 минут. В итоге она заняла 53-е место из 115 участников.

Дарья Долидович — дочь Сергея Долидовича, легендарного лыжника и участника семи Олимпиад. Четыре года назад Сергей открыто поддержал белорусскую оппозицию, а в 2022 году вместе с Дарьей эмигрировал в Польшу, что вызвало конфликт с Федерацией лыжных гонок Беларуси.

Перед Олимпиадой в Пекине (2022) Дарья и Светлана Андриюк заявили, что из-за их оппозиционных взглядов белорусская федерация деактивировала их FIS-коды, лишив возможности участвовать в отборе. Хотя Дарья публично не высказывала свою позицию, её отстранение связано с деятельностью её отца, который активно выступал против Лукашенко.

После переезда в Польшу Дарья начала тренироваться с Александром Веретельным, который предложил ей попробовать биатлон. Она зарегистрировалась в IBU как спортсменка из Беларуси, хотя польское гражданство пока не получено. Из-за отстранения Беларуси от соревнований Дарья выступает под нейтральным статусом команды беженцев.

Неясно, как Дарье Долидович удалось зарегистрироваться в Международном союзе биатлонистов (IBU) без участия белорусской федерации.

Теперь остается надеяться, что другие спортсмены из стран-агрессоров не начнут массово использовать статус беженца для участия в соревнованиях.

Исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов только в статусе нейтральных атлетов, при этом только тех, кто не поддерживает войну, развязанную Россией против Украины, и не связан с вооруженными силами или госбезопасностью.

Ранее похожая ситуация возникала с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая бежала из сборной Белоруссии прямо на Олимпиаде в Токио. После переезда в Польшу она несколько раз выступала под белорусским флагом, несмотря на возражения спортивных организаций страны. Однако позже Тимановская получила польский паспорт и на Играх-2024 уже выступала за новую страну.

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