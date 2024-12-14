Энели Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, она снова продемонстрировала свою отличную форму, уверенно пробившись в финал на половинной дистанции.
Ефимова заняла шестое место в полуфинале на 50 метров брассом с временем 29,39. Личный рекорд 17-летней пловчихи составляет 29,10.
Лучшее время в полуфинале показала литовка Рута Мейлутите — 28,39. Второй результат у китаянки Тан Цяньтинг, победительницы на 100 метров брассом, с результатом 28,86. Третье место заняла американка Лилли Кинг с временем 28,99.
„Целью полуфинала было попасть в финал. Завтра постараюсь исправить ошибки, которые допустила сегодня. Сегодня между заплывами было совсем немного времени. Как только я вернулась в отель, мне нужно было уже через три часа вернуться в бассейн. Поскольку я не участвовала в 200 метрах, это, возможно, немного помогло, так как я не так устала. Завтра высплюсь и приеду в бассейн только к вечеру,“ — сказала Ефимова в пресс-релизе Союза плавания после полуфинала.
1. Рута Мейлютите (Литва) — 28,39.
2. Тан Цяньтин (Китай) — 28,86.
3. Лилли Кинг (США) — 28,99.
11. Энели Ефимова (Эстония) — 29,39.
Финал на 50 метров брассом среди женщин стартует завтра в Будапеште в 18:47 по эстонскому времени.