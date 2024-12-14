Энели Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом

„Целью полуфинала было попасть в финал. Завтра постараюсь исправить ошибки, которые допустила сегодня. Сегодня между заплывами было совсем немного времени. Как только я вернулась в отель, мне нужно было уже через три часа вернуться в бассейн. Поскольку я не участвовала в 200 метрах, это, возможно, немного помогло, так как я не так устала. Завтра высплюсь и приеду в бассейн только к вечеру,“ — сказала Ефимова в пресс-релизе Союза плавания после полуфинала.