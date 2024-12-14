Михаил Кавелашвили — президент Грузии. Довольной забивной форвард на уровне чемпионатов Грузии (успел, правда, за Динамо тбилисское ещё в чемпионате СССР поиграть) и Швейцарии, всего за карьеру у него накопилось 175 голов, если считать с мячами за сборную.

3 из них — на отрезке 1996-97 годов, когда он выступал за „Манчестер Сити“. Ничего блестящего, хотя забил в дебютной игре в манчестерском дерби, но дальше было сильно хуже, впрочем, его, кажется, и брали больше, чтобы тогдашнему лидеру „Сити“ Кинкладзе было не так одиноко в Англии.

Более примечательно, что уже после того, как Кавелашвили покинул „Мэйн Роад“, что формально случилось лишь в 1999-м (пару лет в Швейцарии он в аренде играл), на следующий год клуб подписал контракт с другим форвардом. Сильно более классным, пусть уже и немолодым — 35 лет тогда даже для экс-обладателей „Золотого мяча“ были значимой планкой. Форвард этот забил в чемпионате за манчестерцев ещё меньше — 1 гол в 7 матчах (правда, были и 3 мяча в Кубке лиги против мощного тогда никогда „Джиллингема“), и ушёл. Обиделся на тренера Джо Ройла, что тот мало давал играть.

А в 2017-м и сам выиграл президентские выборы. Не с первой попытки (в 2005-м победил в первом туре, но проиграл во втором), но победил — и в 2018-24 годах Джордж Веа был президентом Либерии. Интересно, что его ещё при заходе в политику вдоволь попинали за то же, что сейчас предъявляют Кавелашвили — отсутствие диплома о высшем образовании. Веа отбивался, говоря о соперниках: „Со всем их образованием и опытом они управляли этой страной сотни лет. Они никогда ничего не сделали для страны“, и заявлял, что любой гасконец с детства академик у него вообще-то есть диплом. Мол, получил, когда играл в Англии (до „Сити“ он мелькнул в „Челси“) в Лондоне степень бакалавра в области спортивного менеджмента в столичном университете Парквуд.