Энели Ефимова без проблем вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м брассом

Энели Ефимова заняла второе место в пятом предварительном заплыве на 50 метров брассом на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, уступив американке Лилли Кинг всего 0,04 секунды с результатом 29,24. Личный рекорд Ефимовой — 29,10, установленный в прошлом году.

По итогам всех предварительных заплывов её результат стал третьим. Самое быстрое время показала китаянка Тан Цяньтинг (29,15). Полуфиналы начнутся сегодня вечером в 18:48 по эстонскому времени.

В четверг Ефимова завоевала свою первую медаль на чемпионате мира среди взрослых, заняв третье место на своей основной дистанции — 100 метров брассом. На этом дистанции её обогнали только Тан и Кинг.

Ефимова вошла в историю эстонского плавания, став первой спортсменкой, завоевавшей медаль на чемпионате мира на короткой воде. Ранее эстонские пловцы дважды занимали четвертое место (Яна Трепп в 2010 году и Марти Альянд в 2012 году) и трижды финишировали пятыми (Трийн Альянд в 2010 году, Цирк в 2021 и 2022 годах), но медали в этой дисциплине Эстонии до сих пор не удавалось завоевать.

„Конечно, 50 метров как-то легче плавать, чем 100. Я просто плыву на полную мощность туда и обратно, и не нужно думать ни о чём другом. Это мой третий результат в карьере, но вечером я, конечно, поплыву быстрее. В любом случае я довольна своим утренним заплывом, все движения были в порядке. Чувствовала, что после позавчерашнего дня сегодня было как-то спокойной. Я получила уверенность после медали, что мне нечего переживать. Может быть, даже не сама медаль, а первые 50 метров в позавчерашнем заплыве были очень быстрыми. Это дало мне уверенность на сегодня“, — сказала Ефимова через Эстонский Союз плавания.

Восемь самых быстрых результатов предварительных заплывов: