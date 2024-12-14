14.12.2024, 17:12
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Финал женского Кубка Эстонии по баскетболу
ФОТО: | Delfi Meedia
В финале Кубка Эстонии по баскетболу среди женщин встретятся „Аудентес/ТУ“ и „Спортивная гимназия Аудентес“. Игра начнётся в 19:00 в спортивном зале Юри. Прямую трансляцию матча смогут посмотреть все подписчики Delfi.
С опытным составом „Аудентес/ТУ“ выиграл все четыре матча в основном турнире и одержал победу в полуфинале с результатом 102:53 над „Баскетброльной школой Рапла“.
Уже подписаны?