Баскетбол
14.12.2024, 17:12

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Финал женского Кубка Эстонии по баскетболу

 
„Аудентес/ТУ“
„Аудентес/ТУ“
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В финале Кубка Эстонии по баскетболу среди женщин встретятся „Аудентес/ТУ“ и „Спортивная гимназия Аудентес“. Игра начнётся в 19:00 в спортивном зале Юри. Прямую трансляцию матча смогут посмотреть все подписчики Delfi.

С опытным составом „Аудентес/ТУ“ выиграл все четыре матча в основном турнире и одержал победу в полуфинале с результатом 102:53 над „Баскетброльной школой Рапла“.

Молодая команда“Спортивная гимназия Аудентес“ выиграла три из четырёх матчей в основном турнире. В полуфинале они одержали победу со счётом 69:56 над „Кейла Кулбет“.

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