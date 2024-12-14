14.12.2024, 17:12
МАТЧ В ЗАПИСИ | „Аудентес/ТУ“ стал обладателем женского Кубка Эстонии по баскетболу
ФОТО: | Delfi Meedia
В финале Кубка Эстонии по баскетболу среди женщин „Аудентес/ТУ“ обыграл „Спортивную гимназию Аудентес“ со счетом 95:62.
Исход игры был решен в первой четверти. К концу первой четверти „Аудентес/Таллиннский университет“ вел со счетом 25:8. Во второй четверти дела у „Аудентес/ТУ“ пошли еще лучше. Несмотря на то, что их сопернику удавалось лучше бросать, „Аудентес/ТУ“ удавалось делать то же самое, и на перерыв они ушли с преимуществом 47:26.
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