Баскетбол
14.12.2024, 17:12

МАТЧ В ЗАПИСИ | „Аудентес/ТУ“ стал обладателем женского Кубка Эстонии по баскетболу

 
„Аудентес/ТУ“
„Аудентес/ТУ“
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В финале Кубка Эстонии по баскетболу среди женщин „Аудентес/ТУ“ обыграл „Спортивную гимназию Аудентес“ со счетом 95:62.

Исход игры был решен в первой четверти. К концу первой четверти „Аудентес/Таллиннский университет“ вел со счетом 25:8. Во второй четверти дела у „Аудентес/ТУ“ пошли еще лучше. Несмотря на то, что их сопернику удавалось лучше бросать, „Аудентес/ТУ“ удавалось делать то же самое, и на перерыв они ушли с преимуществом 47:26.

В последней четверти „Аудентес/ТУ“ полностью доминировал на площадке, продолжив увеличивать свой отрыв. „Спортивной гимназии“ не удалось найти ответ на превосходство соперника, и в итоге разрыв в счете стал еще более значительным, а победитель кубка стал очевиден.

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