Баскетбол
14.12.2024, 13:46

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Женский Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ играет с раплаской школой в матче за бронзу

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В матче за третье место в женском Кубке Эстонии по баскетболу встретятся команды „Кейла Кулбет“ и „Баскетбольная школа Рапла“. Игра начнется в 16:15 в спортивном зале Юри. Прямую трансляцию смогут увидеть все подписчики Delfi.

В основном турнире Кубка Эстонии по баскетболу среди женщин команда „Кейла Кулбет“ одержала две победы и потерпела два поражения, что позволило им занять третье место среди пяти команд. В полуфинале они уступили „Спортивной гимназии Аудентес“ со счётом 56:69.

„Баскетбольная школа Рапла“ выиграла один матч из четырёх в основном турнире. В полуфинале они проиграли „Аудентесу/Таллиннскому университету“ со счётом 53:102.

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