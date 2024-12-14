14.12.2024, 13:46
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Женский Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ играет с раплаской школой в матче за бронзу
ФОТО: | Delfi Meedia
В матче за третье место в женском Кубке Эстонии по баскетболу встретятся команды „Кейла Кулбет“ и „Баскетбольная школа Рапла“. Игра начнется в 16:15 в спортивном зале Юри. Прямую трансляцию смогут увидеть все подписчики Delfi.
В основном турнире Кубка Эстонии по баскетболу среди женщин команда „Кейла Кулбет“ одержала две победы и потерпела два поражения, что позволило им занять третье место среди пяти команд. В полуфинале они уступили „Спортивной гимназии Аудентес“ со счётом 56:69.
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