ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Женский Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ играет с раплаской школой в матче за бронзу

В основном турнире Кубка Эстонии по баскетболу среди женщин команда „Кейла Кулбет“ одержала две победы и потерпела два поражения, что позволило им занять третье место среди пяти команд. В полуфинале они уступили „Спортивной гимназии Аудентес“ со счётом 56:69.