Баскетбол
14.12.2024, 13:46

МАТЧ В ЗАПИСИ | Женский Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ обыграл рапласкую школу в матче за бронзу

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В матче за третье место в женском Кубке Эстонии по баскетболу команда „Кейла Кулбет“ обыграла „Баскетбольную школу Рапла“ со счетом 58:41.

Первая четверть прошла в напряженной, но спокойной манере. В конце концов, „Кейла Кулбет“ перехватил инициативу и выиграл первую четверть со счетом 13:9. Во второй четверти игра продолжалась по принципу „очко в очко“, но „Кейла Кулбет“ завершил первую половину с преимуществом 24:22.

В третьей четверти „Кейла Кулбет“ удалось увеличить свой отрыв, и перед последней четвертью команда вышла с преимуществом 42:30.

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