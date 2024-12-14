МАТЧ В ЗАПИСИ | Женский Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ обыграл рапласкую школу в матче за бронзу

Первая четверть прошла в напряженной, но спокойной манере. В конце концов, „Кейла Кулбет“ перехватил инициативу и выиграл первую четверть со счетом 13:9. Во второй четверти игра продолжалась по принципу „очко в очко“, но „Кейла Кулбет“ завершил первую половину с преимуществом 24:22.