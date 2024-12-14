СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ прервать 11-матчевую серию без побед в игре против „Виймси“?

В предварительном раунде Кубка Эстонии команда КБШ одержала победу над „Виймси“ на своей домашней площадке, выиграв со счётом 86:81. Однако в рамках эстоно-латвийской лиги под руководством Андреса Сыбры команда не смогла победить ни в одном из 11 матчей, занимая 15-е место в турнирной таблице.