14.12.2024, 15:14
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ прервать 11-матчевую серию без побед в игре против „Виймси“?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, „Кейлаская баскетбольная школа“ (КБШ) проведёт домашний матч против команды „Виймси“. Игра начнётся в 18:00, и её можно будет посмотреть в прямом эфире подписчикам Delfi.
В первой четверти ни одной из команд не удалось захватить лидерство, игра шла по принципу „очко в очко“, и когда прозвучала сирена, счет был 17:17.
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