ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Кейлаская баскетбольная школа“ прервать 11-матчевую серию без побед в игре против „Виймси“?

В первой четверти ни одной из команд не удалось захватить лидерство, игра шла по принципу „очко в очко“, и когда прозвучала сирена, счет был 17:17.

Во второй четверти игра продолжилась в том же ритме. Обе команды хорошо держались в игре, и половина завершилась со счетом 39:39. По сравнению с первой четвертью ни один игрок не выделялся индивидуально.