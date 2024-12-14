Баскетбол
14.12.2024, 14:41

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнучский „Садам“ сыграет с „Калев/Крамо“

 
Начало в 17:00
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский „Садам“ на своей домашней площадке встретится со столичным „Калев/Крамо“. Матч, который начнется в 17:00, можно будет посмотреть в прямом эфире всем подписчикам Delfi.

„Калев/Крамо“ отправится на матч с „Садамом“ после напряжённого поединка в Еврокубке ФИБА, где команда уступила „Дижону“ с результатом 93:96. В эстоно-латвийской лиге у столичных баскетболистов семь побед и три поражения, что оставляет их на четвертом месте в регулярном чемпионате, с небольшим отрывом от „Тартуского университета“ (9-4), который лидирует среди эстонских клубов.

„Садам“ в свою очередь одержал четыре победы и потерпел семь поражений, расположившись на 12-м месте перед предстоящими матчами в субботу.

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