Баскетбол
14.12.2024, 14:41

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ проиграл „Калеву/Крамо“

 
Смотрите матч в записи!
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В субботу, 14 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский „Садам“ на своей домашней площадке проиграл столичному „Калев/Крамо“ со счетом 62:75. Фотографии, видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.

В первой четверти „Калев“ быстро вырвался вперед и повел в счете 15:5. В конце четверти они увеличили отрыв, и счет стал 22:11.

Во второй четверти хозяевам удалось удержаться в игре, так как отставание не увеличилось. На перерыв столичный клуб ушел с преимуществом 41:30.

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