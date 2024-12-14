14.12.2024, 14:41
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ проиграл „Калеву/Крамо“
Смотрите матч в записи!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 14 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский „Садам“ на своей домашней площадке проиграл столичному „Калев/Крамо“ со счетом 62:75. Фотографии, видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.
В первой четверти „Калев“ быстро вырвался вперед и повел в счете 15:5. В конце четверти они увеличили отрыв, и счет стал 22:11.
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