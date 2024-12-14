ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ проиграл „Калеву/Крамо“

В субботу, 14 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский „Садам“ на своей домашней площадке проиграл столичному „Калев/Крамо“ со счетом 62:75. Фотографии, видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.