Другие виды
14.12.2024, 12:32

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Останется ли Кубок Эстонии по волейболу у тартуского „Бигбанка“или „Пярну“ сможет положить конец долгой засухе?

 
Начало в 16:00
„Пярну“
„Пярну“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в спортивном зале Тартуского университета станет известно, кто завоюет Кубок Эстонии по волейболу. В финале, который стартует в 16:00, сразятся действующий чемпион — тартуский „Бигбанк“ — и „Пярну“. Поклонники волейбола смогут следить за матчем в прямом эфире на платформе Delfi, доступной для подписчиков.

Тартуский „Бигбанк“ три года подряд побеждает в финалах Кубка Эстонии, но в 2020 году титул у них отобрал „Сельвер/ТалТех“, в составе которого тогда играли Андрус Раадик и Рене Теппан, а главным тренером был Райнер Васильев, ныне возглавляющий „Пярну“. Теппан и Раадик теперь — ключевые игроки „Пярну“, который в последний раз играл в финале Кубка в 2018 году, а победу праздновал в 2016-м. Всего команда из летней столицы Эстонии выигрывала трофей 12 раз.

С приходом Рене Теппана „Пярну“ демонстрирует отличные результаты как в Балтийской лиге, где команда занимает второе место после „Бигбанка“, так и в Кубке, где в полуфинале обыграли „Сельвер/ТалТех“. Теппан, готовясь к своему первому финалу в этом сезоне, отметил, что игра будет непредсказуемой и полна сюрпризов. Он отметил, что для некоторых игроков это первый финал, и неизвестно, как они проявят себя в такой напряжённой ситуации.

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