СЕГОДНЯ на DELFI TV | Останется ли Кубок Эстонии по волейболу у тартуского „Бигбанка“или „Пярну“ сможет положить конец долгой засухе?
Сегодня в спортивном зале Тартуского университета станет известно, кто завоюет Кубок Эстонии по волейболу. В финале, который стартует в 16:00, сразятся действующий чемпион — тартуский „Бигбанк“ — и „Пярну“. Поклонники волейбола смогут следить за матчем в прямом эфире на платформе Delfi, доступной для подписчиков.
Тартуский „Бигбанк“ три года подряд побеждает в финалах Кубка Эстонии, но в 2020 году титул у них отобрал „Сельвер/ТалТех“, в составе которого тогда играли Андрус Раадик и Рене Теппан, а главным тренером был Райнер Васильев, ныне возглавляющий „Пярну“. Теппан и Раадик теперь — ключевые игроки „Пярну“, который в последний раз играл в финале Кубка в 2018 году, а победу праздновал в 2016-м. Всего команда из летней столицы Эстонии выигрывала трофей 12 раз.