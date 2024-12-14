СЕГОДНЯ на DELFI TV | Останется ли Кубок Эстонии по волейболу у тартуского „Бигбанка“или „Пярну“ сможет положить конец долгой засухе?

Тартуский „Бигбанк“ три года подряд побеждает в финалах Кубка Эстонии, но в 2020 году титул у них отобрал „Сельвер/ТалТех“, в составе которого тогда играли Андрус Раадик и Рене Теппан, а главным тренером был Райнер Васильев, ныне возглавляющий „Пярну“. Теппан и Раадик теперь — ключевые игроки „Пярну“, который в последний раз играл в финале Кубка в 2018 году, а победу праздновал в 2016-м. Всего команда из летней столицы Эстонии выигрывала трофей 12 раз.