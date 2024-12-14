14.12.2024, 12:32
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по волейболу спустя восемь лет отправляется в Пярну
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 14 декабря, в спортивном зале Тартуского университета определился обладатель Кубок Эстонии по волейболу. В финале, которого действующий чемпион — тартуский „Бигбанк“ проиграл „Пярну“ со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19).
Тартуский клуб начал матч уверенно, захватив лидерство в первом сете со счётом 5:0. Даже когда „Пярну“ сократил разрыв до 5:7, хозяева продолжали доминировать и быстро увеличили отрыв до десяти очков (17:7). Финальный счёт сета — 25:19 в пользу Тарту.
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