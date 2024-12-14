ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по волейболу спустя восемь лет отправляется в Пярну

Тартуский клуб начал матч уверенно, захватив лидерство в первом сете со счётом 5:0. Даже когда „Пярну“ сократил разрыв до 5:7, хозяева продолжали доминировать и быстро увеличили отрыв до десяти очков (17:7). Финальный счёт сета — 25:19 в пользу Тарту.

Во втором сете „Пярну“ заметно преобразился. Хотя тартуская команда начала с минимального преимущества (5:3), вскоре оказалась позади при счёте 6:9. „Пярну“ уверенно удерживал инициативу, увеличив разрыв до 20:11. Несмотря на попытки хозяев сократить отставание (11:15), гости сохранили контроль и завершили сет в свою пользу с тем же счётом 25:19.