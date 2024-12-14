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14.12.2024, 12:32

ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по волейболу спустя восемь лет отправляется в Пярну

 
Tartu Bigbank - Pärnu VK karikafinaal
Tartu Bigbank - Pärnu VK karikafinaal
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 14 декабря, в спортивном зале Тартуского университета определился обладатель Кубок Эстонии по волейболу. В финале, которого действующий чемпион — тартуский „Бигбанк“ проиграл „Пярну“ со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19).

Тартуский клуб начал матч уверенно, захватив лидерство в первом сете со счётом 5:0. Даже когда „Пярну“ сократил разрыв до 5:7, хозяева продолжали доминировать и быстро увеличили отрыв до десяти очков (17:7). Финальный счёт сета — 25:19 в пользу Тарту.

Во втором сете „Пярну“ заметно преобразился. Хотя тартуская команда начала с минимального преимущества (5:3), вскоре оказалась позади при счёте 6:9. „Пярну“ уверенно удерживал инициативу, увеличив разрыв до 20:11. Несмотря на попытки хозяев сократить отставание (11:15), гости сохранили контроль и завершили сет в свою пользу с тем же счётом 25:19.

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