„Сделаем Россию снова маленькой“: литовскую спортсменку отстранили от ЧМ из-за политической позиции

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте надела футболку с надписью, представляющей собой игру слов, вдохновлённую знаменитым лозунгом президента США Дональда Трампа „Make America Great Again“ („Сделаем Америку снова великой“).

Текст на её футболке „Make Russia small again“ („Сделаем Россию снова маленькой“) стал её реакцией на решение организаторов допустить к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, которые выступают под нейтральным флагом. Хотя официально эти атлеты были заявлены как „нейтральные спортсмены“, в трансляции явно демонстрировался российский флаг.

„Это моя позиция, а не сборной. Позже я получила официальное письмо, в котором сказано, что если я сниму майку и сотру все фото в этой майке, то мне разрешат участвовать в чемпионате. Я отказалась, после чего охрана вывела меня с арены. Состязания для меня закончились“, – сказала LRT Дудайте.

После отстранения Дудайте вся литовская сборная решила покинуть чемпионат мира.

„Литовская федерация функционального спорта решила не участвовать в состязаниях в Будапеште (Венгрия) из-за халатного отношения организаторов в отношении политики „нейтрального флага“.

На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора – она была видна во время прямой трансляции, было указано название страны. Халатность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть состязания“, – сказано в пресс-релизе.

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