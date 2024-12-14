Клуб вратаря сборной Эстонии прервал шестиматчевую серию без побед в Ла Лиге

На домашнем стадионе „Реал Вальядолида“ матч начался с активных действий хозяев. Уже на 20-й минуте Маркос Андре перехватил мяч у Кристиана Москеры и выдал точную передачу на Ануара. Тот, обыграв защитника и вратаря, уверенно отправил мяч в сетку, открыв счёт в игре.

Первый тайм проходил в равной борьбе, с минимальным количеством острых моментов. Гол Ануара оказался единственным ударом „Вальядолида“ в створ, тогда как „Валенсия“ отметилась тремя неопасными попытками, которые не доставили проблем голкиперу Карлу Якобу Хейну. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме игра продолжилась в осторожном ключе. На 72-й минуте Диего Лопес создал опасный момент, нанеся мощный удар по воротам, но защитники „Вальядолида“ своевременно перевели мяч на угловой. Давление „Валенсии“ начало нарастать, однако на 76-й минуте судьба внесла неожиданный поворот. Хуанми Латаса из „Вальядолида“ был удалён с поля после инцидента с Сесаром Таррега: сначала арбитр показал жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил её на красную. Латаса покинул поле, явно расстроенный.

Оставшись в меньшинстве, хозяева сосредоточились на обороне. Несмотря на численное преимущество, „Валенсия“ не смогла воспользоваться ситуацией. За оставшееся время гости нанесли 11 ударов по воротам, из которых лишь один потребовал вмешательства Хейна. На последних минутах Виктор Андре мог удвоить преимущество „Вальядолида“, но его дальний удар прошёл мимо пустых ворот.

Финальный свисток зафиксировал победу „Реал Вальядолида“ со счётом 1:0, ставшую особенно значимой для команды. Этот результат позволил хозяевам прервать затяжную серию из шести матчей без побед.

Победа „Реал Вальядолида“ оказалась особенно важной, поскольку позволила команде обойти „Валенсию“ в турнирной таблице и подняться на предпоследнее место. Теперь на счету клуба Карла Якоба Хейна 12 очков после 17 матчей, в то время как „Валенсия“ с 10 очками после 15 игр замыкает турнирную таблицу Ла Лиги.