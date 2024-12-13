Мама латвийского хоккеиста приехала в Ванкувер и выиграла в лотерею 106 тысяч долларов

Во вторник, когда „Ванкувер Кэнакс“ в овертайме со счетом 3:4 уступил „Сент-Луис Блюз“, Яна Блюгере приняла участие в лотерее, и ей удалось выиграть главный приз - чуть менее 106 000 долларов США. По условиям, половина выигрыша должна пойти на благотворительность, а другую половину может оставить себе победитель. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

„Она впервые играла. Не знаю, как ей это удалось, - сказал Блюгерс. - Моя жена рассказала ей, что это такое, и она купила пару билетов. К нам на пару недель приехала семья. Что-то вроде семейного слета - мой папа, бабушка, брат, тетя, дядя, мои двоюродные братья“.

„Для мамы это был хороший вечер. Думаю, она продолжит играть“, - сказала Блюгерс.

Теодорс Блугерс — латвийский хоккеист, выступающий на позиции центрального нападающего за клуб НХЛ „Ванкувер Кэнакс“. Он был выбран на драфте НХЛ 2012 года под 52-м общим номером, став третьим самым высоко задрафтованным латвийским игроком после Земгуса Гиргенсона (№ 14) и Сандиса Озолиньша (№ 30). В 2023 году Блугерс стал обладателем Кубка Стэнли, укрепив свой статус одного из лучших хоккеистов Латвии на международной арене.

Теодорс Блугерс представлял Латвию на международной арене с юного возраста. Он выступал на чемпионате мира среди юниоров в 2011 году, а также на четырёх чемпионатах мира среди молодёжных команд. Дебют за основную сборную Латвии состоялся на чемпионате мира 2017 года. В дальнейшем Блугерс продолжил защищать цвета национальной команды, приняв участие в чемпионатах мира 2018 и 2019 годов.

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