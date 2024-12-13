„Если не выйдет мирным путем, то будет штурм парламента и коктейли Молотова“. Корреспондент Delfi из Тбилиси о последних событиях

Ситуацию с так называемыми титушками я видела сама, когда я была на выборах. Было много журналистов из разных стран, мы были в штабе оппозиции, и тут начался какой-то балаган. Оказалось, что вот тоже группа титушек приехала в этот штаб, чтобы бить людей. Но их разогнали очень быстро, потому что в штабе было много людей из партии. Это не полиция избивала, не полиция разгоняла“, — говорит Анна.

„Даже если мы говорим о полиции, силовиках и армии, тут тоже есть разногласия. И вот я полчаса назад, наверное, разговаривала с одним грузином, который сам выходит на митинги. И вот он мне говорил, что, допустим, армия не поддерживает разгоны этих митингов силовым способом, и есть даже отдельные полицейские, которые не поддерживают это. Но есть и, скорее всего, нанятые люди, чтобы провоцировать [аналог украинских „титушек“ - прим. ред.]. И люди тут боятся, что будет какой-то очень большой внутренний конфликт.

Ночью бывает ужасно холодно, но я спрашиваю людей, не устали ли они, потому что две недели выходят по ночам. Некоторые остаются и до утра. И они говорили: нет, вот такой усталости нет, потому что они это воспринимают как последний шаг борьбы за свою страну, потому что, по их мнению, вот сейчас это какой-то Рубикон. Либо Грузия идёт в европейскую сторону, либо окончательно уходит в сторону России“, — делится впечатлениями Анна.

„Сегодня, 13 декабря, тут также проходят митинги. Это представители разных профессий: выходят учителя, выходят представители IT-сферы, профессоры, студенты. И что я заметила сейчас на этих протестах, по сравнению с тем же протестами против этого закона об иноагентах. Серьезно, я вижу реально намного больше людей старшего возраста, которые родились в Советском Союзе. Они не хотят назад в СССР.

На данный момент правоохранительные органы прекратили применение насилия против демонстрантов. Трактовать это решение можно по-разному: как и надеяться на некую оттепель, так и, напротив, расценивать как тактику властей, чтобы протест сам изжил себя. Теряют ли протестующие импульс и желание выходить далее?

„Это, наверное, самый частый вопрос, который я задаю людям на митинге, потому что я тоже понимала, что мы проходили это уже в других странах и видели, что со временем протесты сходят на нет. И даже в Грузии мы это уже видели. Были весной большие протесты, потом они были все меньше и меньше, после выборов тоже опять несколько протестов было, и потом опять все утекло. Я спрашиваю людей: как вы себе представляете дальнейшее, выходить на митинг — это одно, но если на вас власть никак не реагирует, результата не будет. Что дальше?

И тут первое, что они [протестующие] подчеркивают: это мирный протест, есть желание, чтобы власть их услышала мирным путем. Пойти с коктейлем Молотова — такого пока никто себе представить не хочет. Но есть отдельные люди, с которыми я разговаривала [с другим мнением]: вот один мужчина, лет за 50, может, где-то около 50-ти. Он просто был с украинским флагом, я к нему подошла, так как мне было интересно, почему именно украинский флаг. Оказалось, что он воевал в Украине, за Украину, конечно. Сейчас он вернулся сюда, и, по его словам, он не исключает разных сценариев: что если не выйдет мирным путем, может быть и штурм парламента, коктейли Молотова и такой сценарий. Тут же вопрос в том, что выберет власть. Какой путь они выберут? Или они будут повторять путь Януковича, который решил просто поубивать людей на Майдане, и после того уже дороги назад не было у людей. Потому что когда ты видишь, когда убивают людей на центральной площади, то мир весь в ужасе. Или они все-таки будут пытаться провернуть белорусский сценарий, когда там изживали людей, их потихоньку вылавливали. И вот пока что, кажется, вот эти последние дни, что власть выбрала вот тот сценарий: мы промолчим, потерпим и посмотрим, что будет.

Но тут вопрос, у кого сдадут нервы раньше. Потому что, когда ты говоришь с местными, которые ходят на протесты, не видно у них ни какой-то усталости, ни таких настроений, что, якобы, ну ладно, расходимся по домам, надо сейчас за ёлочкой сбегать и надо гирлянду повесить. Пока что я этого не наблюдаю. Конечно, мы же не говорим, что выходит прямо весь город, но всегда какие-то события, какие-то такие революции тоже не делают 100% населения. Их делает политическая масса. И сейчас мы видим эти тысячи людей, которые могут быть политической массой“, — говорит Анна.

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