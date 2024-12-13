Правда ли, что в рамках первой помощи при инсульте человеку нужно проколоть подушечки пальцев?
Популярна рекомендация, что человеку с первыми признаками инсульта необходимо проколоть или разрезать подушечки пальцев. Это якобы снизит давление, а тромб вместе с вытекающей кровью сдвинется с места. Мы решили проверить, подтверждается ли эффективность такой практики научными данными.
Этот нестандартный метод первой помощи предлагают применять при подозрении на инсульт блогеры в „Дзене“ и на YouTube, пользователи соцсетей и форумов. Нередко совет основан на личном опыте — якобы именно это спасло автора или помогло ему спасти другого человека. Рекомендацию порезать или проколоть подушечки пальцев при инсульте можно встретить на сайте Липецкой стоматологической клиники №1, на белорусских порталах о здоровье и в украинских СМИ. Реальный случай применения этого метода описывала блогер и фельдшер скорой помощи Инесса Колпакова: „Приезжаем мы на адрес, а там как будто бы все части „Пилы“ разом снимались. <…> Кому-то пришло в голову порезать ей (больной с подозрением на инсульт. — Прим. ред.) пальцы на руках и ногах, выпустить кровь, снизить давление, чтобы с этим давлением вышел у неё тромб из головы“.
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), которое приводит к повреждению клеток головного мозга. Среди симптомов этого состояния — внезапная слабость в конечностях, нарушения речи и координации, а также асимметрия лица. Собирательным термином „инсульт“ называют сразу несколько разных патологий: инфаркт головного мозга (ишемический инсульт), внутримозговое кровоизлияние (геморрагический инсульт) и субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в полость между паутинной мозговой оболочкой и мягкой).
Ишемический инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга, чаще всего вследствие закупорки сосудов тромбом или атеросклеротическими бляшками. Блокирование просвета сосуда приводит к острому дефициту кислорода, в результате чего клетки мозга начинают умирать — происходит некроз тканей. Чем дольше сохраняется нарушение кровообращения, тем больше становится поражённая зона. Из-за этого ухудшается выполнение функций, за которые отвечал повреждённый участок мозга.
Геморрагический инсульт характеризуется разрывом сосудов и кровоизлиянием в мозг. Разлившаяся кровь проникает в соседние области этого органа и образует гематому, которая оказывает давление на мозговые структуры, вызывая их смещение. Это приводит к нарушению функционирования затронутой области мозга. Геморрагический инсульт происходит из-за повышенного артериального давления, аневризмы сосудов или патологий крови, приводящих к нарушению свёртываемости.
В случае субарахноидального кровоизлияния кровь попадает в пространство между оболочками мозга и там развивается отёк, который сжимает другие сосуды и также нарушает нормальную работу органа.
Более 80% инсультов — ишемические, ещё порядка 10–15% — геморрагические, а на субарахноидальные кровоизлияния приходится около 5% от всех случаев, то есть в 15–20% ОНМК никакого тромба, который можно было бы „вытолкнуть“ с помощью спровоцированного кровотечения, попросту нет.
В свою очередь, ишемические инсульты в зависимости от патогенетики делятся на следующие типы:
атеротромботический — просвет сосуда полностью или частично перекрывают либо атеросклеротические бляшки, состоящие из холестерина и других соединений жиров, кальция и волокон соединительной ткани, либо развивающиеся на фоне атеросклероза тромбы. При перекрытии сосуда ток крови ниже по течению прекращается, после чего нервные клетки быстро погибают. Чем выше по течению развился тромбоз, тем больше повреждённая область мозга и грубее симптоматика;
кардиоэмболический — нарушение кровоснабжения вызвано блуждающими по кровеносному руслу эмболами, чаще всего тромбами, сформированными в полости сердца, но достигшими головного мозга;
другие типы — например, случившиеся в связи с воспалением сосудистой оболочки из-за острого или хронического менингита, васкулита и сифилиса, расслоения стенки церебральных артерий или аорты, повышения вязкости крови, дегенерации стенки мелких артерий и её замещения липидами и коллагеном и т. д.
Вместе с тем в большинстве случаев инсульта почти во всех возрастных группах врачи не находят ни сужения просвета сосуда, ни тромба, ни вызвавших патологию заболеваний. Такой инсульт называет криптогенным. Среди пациентов старше 50 лет, у которых удалось установить причину нарушения, кардиоэмболия — вторая по распространённости, а атеросклероз — четвёртая.
Получается, что из ишемических инсультов, на долю которых приходится порядка 80% ОНМК, около половины также протекают без закупорки сосудов и, следовательно, порезы подушечек пальцев даже в теории ничем не облегчат состояние заболевшего. К тому же, если по внешней симптоматике отличить ишемический инсульт от геморрагического или кровоизлияния в субарахноидальное пространство в целом возможно, то определить на глаз, вызван ишемический инсульт тромбом или нет, никак не получится.
Чтобы разобраться, помогут ли всё-таки проколы или порезы подушечек пальцев при ишемических инсультах, вызванных именно тромбоэмболией, нужно понять, как устроена система кровообращения. Кровеносные сосуды делятся на три типа: артерии (по ним кровь движется от сердца к разным частям тела), вены (по ним кровь возвращается в сердце) и капилляры (соединяют артерии и вены).
Если посмотреть на схему артерий кисти, станет понятно, что в самих подушечках пальцев никаких артерий нет, они пронизаны сеткой мелких капилляров. Диаметр ближайших к подушечкам пальцев собственных ладонных пальцевых артерий в районе ближайшего к подушечкам дистального межфалангового сустава крайне мал — всего 0,7–0,8 мм.
При этом диаметр мозговых артерий намного больше — от 2 мм, то есть инородное тело, закупорившее сосуд такого диаметра, не сможет покинуть его через разрез на подушечке пальца. Даже если бы тромб сдвинулся (а ишемический инсульт происходит из-за того, что он буквально застревает в просвете сосуда), нет никакой гарантии, что двигаться он будет по направлению к пальцу и не застрянет по пути где-нибудь ещё, например в другом отделе мозга. Более того, при массивном кровотечении, то есть потери порядка 20% общего объёма циркулирующей крови (достичь этого порезом подушечек пальцев невозможно, но это может случиться в случае повреждения крупных сосудов), происходит вазоконстрикция — сужение просвета кровеносных сосудов в организме, замедляющее или даже полностью останавливающее ток крови в сосудах. Поэтому из спавшейся артерии замедлившийся ток крови никакой тромб „вымыть“ также не сможет. Отметим, что такой объём кровопотери опасен и сам по себе, поскольку велик риск развития гиповолемического шока — потенциально летального состояния, чреватого необратимыми изменениями во всех органах. Поэтому от идеи порезать больному с инсультом не подушечки пальцев, а более крупные сосуды также стоит отказаться.
При подозрении на инсульт специалисты рекомендуют сначала провести простой тест, последовательность действий в котором можно запомнить по аббревиатуре У.Д.А.Р.:
У (улыбка) — попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка часто несимметричная, кривая, один уголок рта опущен;
Д (движение) — попросить человека одновременно поднять обе руки или ноги (если он лежит). Обычно рука или нога с противоположной от очага инсульта стороны не поднимается или двигается значительно медленнее и не синхронно с другой;
А (артикуляция) — попросить человека произнести какую-либо фразу. Инсульт часто сопровождается нарушениями речи;
Р (решение) — если пострадавший не может выполнить одно или несколько заданий, вызвать скорую помощь, сообщив о результатах теста.
Пока едут медики, нужно помочь больному принять горизонтальное положение — лучше всего на боку, слегка приподняв голову. Пострадавшему нельзя есть, пить и употреблять любые лекарства: во-первых, при инсульте может нарушаться процесс глотания и человек может подавиться, во-вторых, ишемический и геморрагический инсульты требуют абсолютно разной терапии. Точно поставить правильный диагноз в домашних условиях невозможно, поэтому любое лекарство может навредить пациенту. Если больному тяжело дышать, можно открыть окна в помещении и расстегнуть тугую одежду, если же ему, напротив, холодно — допустимо укрыть пострадавшего. В случае потери сознания и нарушения дыхания можно провести сердечно-лёгочную реанимацию. Важно помнить, что нервные клетки без достаточного кровоснабжения гибнут уже через 5 мин. и никакими подручными средствами их не спасти, эта зона пострадает в любом случае. Однако вокруг погибших клеток формируется пограничная область (пенумбра), нервные клетки в которой находятся под угрозой гибели, однако спасти их можно только комплексной терапией в профильном лечебном учреждении. Чем дольше откладывается лечение, тем больше становится пенумбра, а значит, прогноз для жизни и последующего восстановления больного ухудшается. Поэтому основная задача человека, который помогает пострадавшему от инсульта, — обеспечить максимально быстрый вызов скорой помощи и заранее проинформировать врачей о наблюдаемых симптомах.
Бесполезный и даже опасный совет резать подушечки пальцев при инсульте распространяется в Сети уже много лет. В отличие от большинства других источников, в соцсетях он часто расходится в виде одного и того же текста как рекомендация от некоего китайского врача. Неназванный медик, который, кстати, предлагает в рамках первой помощи при инсульте прокалывать ещё и мочки ушей, делится в том числе собственным опытом спасения пострадавшего в 1979 году. При этом в вирусном тексте у героя несколько раз меняется пол: сначала он мужской („В 1979 году я преподавал в Фунг Гаап колледже в Тайчунг“), затем женский („Однажды другой учитель прибежал в мой класс и взволнованно сказал: „Г-жа Лю, идите быстрее, у нашего руководителя, похоже, инсульт!““), потом снова мужской („Я сразу же отправился на третий этаж“) и снова женский („Когда я увидела нашего руководителя г-на Чэнь Фу Тяня, он был бледен“). Более того, город Тайчунг находится не в Китае, а на Тайване, а колледжа Фунг Гаап там нет. В свою очередь, грамматическая неоднородность повествования может быть связана с тем, что изначально текст был написан на иностранном языке и искажён при переводе на русский.
И действительно, безосновательность совета о проколе подушечек пальцев при инсульте ещё в 2006 году разбирала газета The New York Times. Там источником рекомендации названа вирусная рассылка по электронной почте. Ещё раньше, в 2004 году, американский фактчекинговый проект Snopes также писал об этом совете, указывая, что появился он не позднее 2003 года и как раз в виде почтовой рассылки. Её полный текст в 2007 году разместил в своём блоге доктор Стивен Новелла. Из письма становится понятна причина „смены пола“ автора — текст написан от лица некой Ирэн Лю, чей отец якобы умер от инсульта и теперь она делится полезной информацией с другими. Именно она, согласно тексту, узнала о необычном методе от китайского врача. Помимо бесполезной практики прокалывания пальцев там содержится куда более пугающий совет: не отвозить пострадавшего в больницу, ведь тряска в машине якобы приведёт к тому, что все капилляры в его мозгу лопнут. Как уже указывалось выше, инсульт — это отнюдь не лопнувший капилляр, а нарушение кровоснабжения в артерии (реже в вене), причём 80% ОНМК представляют собой не кровоизлияние, а закупорку сосуда.
Таким образом, список действий для помощи больному с инсультом весьма ограничен: нужно лишь незамедлительно вызвать скорую помощь и обеспечить больному безопасную и комфортную позу. Никакие лекарства и манипуляции, кроме разве что сердечно-лёгочной реанимации (если помогающий, конечно, умеет её проводить), не требуются и могут только навредить. Порезы подушечек пальцев точно не помогут тромбу сдвинуться с места, а порезы более крупных сосудов способны привести к опасной для жизни потере крови и шоку.
Итог: Неправда