Правда ли, что в рамках первой помощи при инсульте человеку нужно проколоть подушечки пальцев?

Бесполезный и даже опасный совет резать подушечки пальцев при инсульте распространяется в Сети уже много лет. В отличие от большинства других источников, в соцсетях он часто расходится в виде одного и того же текста как рекомендация от некоего китайского врача. Неназванный медик, который, кстати, предлагает в рамках первой помощи при инсульте прокалывать ещё и мочки ушей, делится в том числе собственным опытом спасения пострадавшего в 1979 году. При этом в вирусном тексте у героя несколько раз меняется пол: сначала он мужской („В 1979 году я преподавал в Фунг Гаап колледже в Тайчунг“), затем женский („Однажды другой учитель прибежал в мой класс и взволнованно сказал: „Г-жа Лю, идите быстрее, у нашего руководителя, похоже, инсульт!““), потом снова мужской („Я сразу же отправился на третий этаж“) и снова женский („Когда я увидела нашего руководителя г-на Чэнь Фу Тяня, он был бледен“). Более того, город Тайчунг находится не в Китае, а на Тайване, а колледжа Фунг Гаап там нет. В свою очередь, грамматическая неоднородность повествования может быть связана с тем, что изначально текст был написан на иностранном языке и искажён при переводе на русский.