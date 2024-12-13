В столкновении грузовика и автобуса пострадали пять человек
Сегодня днем в тяжелой аварии в Вильяндимаа пострадали пять человек.
В пятницу, 13 декабря, в 13:33 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в городе Вильянди, где столкнулись грузовик и автобус.
По предварительным данным, в результате случившегося пострадали пять человек, находившихся в автобусе.
В настоящее время на месте происшествия находится полиция, движение транспорта перенаправлено.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
Вчера произошло четыре аварии с пострадавшими
В четверг, 12 декабря, полиция зафиксировала три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Четверо водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от вождения.
В 00:35 в Харьюмаа на 40-м километре дороги Таллинн-Палдиски 28-летний мужчина за рулем BMW 530D вылетел с дороги. Скорая помощь доставила водителя в больницу.
В 13:31 на шоссе Сыпрузе в Таллинне автомобиль Dacia Duster, которым управлял 75-летний мужчина, выезжавший задним ходом с парковки на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в больницу.
В 13:44 в деревне Висси волости Канепи, Пылвамаа, 50-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Sharan, за которым находился прицеп Tiki Trailer, хотел совершить левый поворот, но из-за низкого и яркого солнца 32-летний водитель ехавшего сзади автомобиля Citroen не заметил его и врезался в прицеп. Водитель Citroen был доставлен в больницу.
Безопасность на дороге зависит от каждого участника
Департамент полиции и погранохраны напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.