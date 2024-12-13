В столкновении грузовика и автобуса пострадали пять человек

В пятницу, 13 декабря, в 13:33 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в городе Вильянди, где столкнулись грузовик и автобус.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали пять человек, находившихся в автобусе.

В настоящее время на месте происшествия находится полиция, движение транспорта перенаправлено.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

Вчера произошло четыре аварии с пострадавшими

В четверг, 12 декабря, полиция зафиксировала три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Четверо водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от вождения.

В 00:35 в Харьюмаа на 40-м километре дороги Таллинн-Палдиски 28-летний мужчина за рулем BMW 530D вылетел с дороги. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

В 13:31 на шоссе Сыпрузе в Таллинне автомобиль Dacia Duster, которым управлял 75-летний мужчина, выезжавший задним ходом с парковки на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 13:44 в деревне Висси волости Канепи, Пылвамаа, 50-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Sharan, за которым находился прицеп Tiki Trailer, хотел совершить левый поворот, но из-за низкого и яркого солнца 32-летний водитель ехавшего сзади автомобиля Citroen не заметил его и врезался в прицеп. Водитель Citroen был доставлен в больницу.

Безопасность на дороге зависит от каждого участника

Департамент полиции и погранохраны напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?