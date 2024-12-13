Жителей Эстонии предупреждают: в предрождественский период несчастные случаи происходят чаще обычного

„Часто сообщают об ожогах и порезах, полученных при приготовлении пищи. Например, один из случаев произошел, когда при варке рождественского холодца перевернулась кастрюля с горячим содержимым, – рассказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт в пресс-релизе компании. – Также часто случаются травмы при перестановке мебели: например, такие как переломы пальцев или вывихи суставов. Поэтому мы рекомендуем не пытаться перемещать тяжелые диваны и шкафы без дополнительной помощи“.

Праздничный период сопровождается холодной погодой – связанные с гололедом проблемы ожидаются и в этом году. „Лестницы частных домов и дорожки во дворах следует обязательно очищать от снега и обрабатывать против скольжения, ведь множество несчастных случаев происходит именно во дворах, когда люди идут в сарай за дровами или просто падают на пороге дома“, – отметила Кальт.

Как во время Рождества избежать несчастных случаев дома

Во время украшения рождественской елки и развешивания гирлянд следует избегать использования неустойчивых табуретов, стульев и лестниц, поскольку это может привести к потере равновесия и травмам при падении. „Если в доме есть дети или домашние животные, стоит использовать устойчивую подставку для елки и небьющиеся украшения. Так дети не поранятся осколками рождественских украшений, а сама елка останется в вертикальном положении, даже если, например, на нее захочет залезть кошка“, – пояснила Кальт.

Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра свечи, а также следует использовать подсвечники и подставки, которые не нагреваются. „Украшая подсвечники, избегайте материалов, которые могут легко загореться. Традиционное зажигание свечей на рождественской елке без должного присмотра представляет собой огромную угрозу, поэтому мы рекомендуем отказаться от этой практики“, – подчеркнула Кальт.