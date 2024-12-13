ЧП и криминал
13.12.2024, 12:54

ДТП в Таллинне: пострадала и доставлена в больницу 84-летняя женщина-водитель

 
Скорая помощь. Иллюстративный снимок
Скорая помощь. Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В пятницу в 10.53 в таллиннскую полицию поступила информация о ДТП на Мяннику теэ, где столкнулись два автомобиля.

Как уточнила пресс-служба полиции, в аварии участвовали легковой автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась 84-летняя женщина, и SEAT Ateca, которым управляла 35-летняя женщина. В последней машине также находились 64-летняя женщина и годовалый ребенок.

В результате ДТП пострадала 84-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Вчера произошло четыре аварии с пострадавшими

В четверг полиция зафиксировала три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Четверо водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от вождения.

В 00:35 в Харьюмаа на 40-м километре дороги Таллинн-Палдиски 28-летний мужчина за рулем BMW 530D вылетел с дороги. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

В 13:31 на шоссе Сыпрузе в Таллинне автомобиль Dacia Duster, которым управлял 75-летний мужчина, выезжавший задним ходом с парковки на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 13:44 в деревне Висси волости Канепи, Пылвамаа, 50-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Sharan, за которым находился прицеп Tiki Trailer, хотел совершить левый поворот, но из-за низкого и яркого солнца 32-летний водитель ехавшего сзади автомобиля Citroen не заметил его и врезался в прицеп. Водитель Citroen был доставлен в больницу.

Безопасность на дороге зависит от каждого участника

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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