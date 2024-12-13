ДЕВУШКА ДНЯ | Звезда конькобежного спорта на обложке Playboy вызвала бешеный спрос в Нидерландах

Джой Бёне, завоевавшая множество золотых и серебряных медалей среди юниоров, возможно, и не является одной из самых больших звезд голландского конькобежного спорта среди взрослых, учитывая высокие стандарты страны, но она все равно имеет большое значение для местных жителей. 25-летняя Джой, к тому же, является девушкой настоящей суперзвезды конькобежного спорта Кьелда Нёйса. До того как она позировала для Playboy, у нее было более 300 000 подписчиков в Instagram, теперь можно ожидать, что это число значительно вырастет.

Декабрьский номер Playboy поступил в продажу в Голландии в прошлый четверг, и к нему моментально устремилась толпа покупателей. Обычный тираж журнала составляет 30 000 экземпляров (вероятно, он был увеличен в этот раз), но из-за того, что журнал продавался в десять раз лучше, чем обычно, издателю пришлось заказать дополнительный тираж.

„Мы выпускаем журнал уже 11 лет, но такого еще не было, — удивился главный редактор издательства Pijper Media, которое выпускает голландский Playboy, Ниек Столкер. — Да, книги переиздают, но с журналами это обычно не происходит“.

Несмотря на огромный успех журнала, Джой Бёне осталась скромной.

„Это приятно слышать. Я не ожидала, что продадут так много, — сказала она. — На самом деле, я думала, что меня будут сильно критиковать за то, что я позировала, но я услышала только хорошие комментарии, и все считают, что это очень круто“.

Такого же мнения был и Кьелд Нёйс, который именно и убедил Джой Бёне принять участие в фотосессии для Playboy. „Когда он узнал об этой возможности, сразу сказал: „Очень круто, ты должна это сделать“, — рассказала Бёне о реакции своего парня.

Ранее в интервью журналу AD Джой признавалась, что в молодости у неё были сомнения относительно своего тела, но теперь она довольна собой и уверена в себе.