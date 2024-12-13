СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с командой „Тартуского университета“

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ примет на своей домашней площадке команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:30 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.