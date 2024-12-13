Баскетбол
13.12.2024, 16:43

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с командой „Тартуского университета“

 
Начало в 19:30
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ примет на своей домашней площадке команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:30 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.

„Кейла Кулбет“ занимает девятое место в турнирной таблице с шестью победами и четырьмя поражениями, в то время как „Тартуский университет“ располагается на четвертой позиции с восемью победами и четырьмя поражениями.

В этом сезоне команды уже встречались в основном турнире Кубка Эстонии, и тогда „Тартуский университет“ одержал трудную победу на выезде с минимальным преимуществом — 69:68.

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