13.12.2024, 16:43
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с командой „Тартуского университета“
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ примет на своей домашней площадке команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:30 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
„Кейла Кулбет“ занимает девятое место в турнирной таблице с шестью победами и четырьмя поражениями, в то время как „Тартуский университет“ располагается на четвертой позиции с восемью победами и четырьмя поражениями.
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