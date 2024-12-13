Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ потерпел крупное поражение от команды „Тартуского университета“

Матч между „Кейла“ и „Тартуским университетом“ начался в упорной борьбе. После первой четверти хозяева вели 26:23, а к перерыву сохранили преимущество — 48:44. В третьей четверти „Кейла“ удерживал лидерство до 66:59, но гости совершили рывок 8:0, выйдя вперёд 70:68.