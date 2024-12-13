Другие виды
13.12.2024, 16:01

Игроки в настольный теннис команды „ТалТех“ начали свой путь в Europe Trophy

 

В пятницу в спортивном зале ТалТеха начнётся групповая стадия третьего по силе европейского турнира Europe Trophy. В турнире примут участие четыре команды: хозяева соревнований, литовский клуб „Ритас“ из Вилкавишкиса, латвийский „Балтаис Ла“ и исландский „Хабнарфьордюр“. Болельщики смогут следить за матчами в прямом эфире на платформе Delfi для подписчиков.

Тренер команды „ТалТеха“ Валлот Вайнула отметил, что получение права на проведение турнира в Эстонии стало первой важной победой. Это дает возможность представить эстонской публике игры настольного тенниса высокого уровня и, с поддержкой зрителей, бороться за выход в финальный этап соревнований.

Первая игра турнира состоится в пятницу в 18:00, где „ТалТеха“ встретится с литовской командой „Ритас“ из Вилкавишкиса. В субботу запланированы еще два матча: в 11:00 — с представителями Исландии, а в 14:30 — с фаворитом группы, командой из Латвии.

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