13.12.2024, 16:01
Игроки в настольный теннис команды „ТалТех“ начали свой путь в Europe Trophy
В пятницу в спортивном зале ТалТеха начнётся групповая стадия третьего по силе европейского турнира Europe Trophy. В турнире примут участие четыре команды: хозяева соревнований, литовский клуб „Ритас“ из Вилкавишкиса, латвийский „Балтаис Ла“ и исландский „Хабнарфьордюр“. Болельщики смогут следить за матчами в прямом эфире на платформе Delfi для подписчиков.
Тренер команды „ТалТеха“ Валлот Вайнула отметил, что получение права на проведение турнира в Эстонии стало первой важной победой. Это дает возможность представить эстонской публике игры настольного тенниса высокого уровня и, с поддержкой зрителей, бороться за выход в финальный этап соревнований.
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