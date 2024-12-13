Дигитальная регистратура Эстонии теперь расположена на сайте Портала здоровья
Портал здоровья, открытый в конце прошлого года, является важным помощником в сборе и хранении медицинской информации жителей Эстонии. Теперь он получил важное дополнение – на Портале здоровья появилась общегосударственная дигитальная регистратура.
В течение года на главной странице интернет-сайта Портала здоровья (т.н. рабочего стола) было внесено несколько важных обновлений, включая отображение информации с платформ дигитальных услуг семейных врачей.
„Мы рады сообщить, что Портал здоровья получил еще одно важное обновление — теперь к нему добавлена общегосударственная дигитальная регистратура. Это значит, что система бронирования визитов, которая раньше работала на отдельном сайте, теперь удобно доступна в той же интернет-среде, где находятся и все остальные данные о здоровье человека“, – рассказал руководитель проекта Портала здоровья Евгений Николаевский.
Дигитальную регистратуру можно открыть, если войти на Портал здоровья с помощью ID-карты, Mobile ID или Smart ID и нажать кнопку „Визиты и направления“ или кнопку „Открыть регистратуру“ на первой странице сайта (рабочем столе). Там можно увидеть Ваши ближайшие приемы, и теперь есть возможность записаться на обследования и приемы.
По словам Николаевского, цель обновлений — создание полноценного и удобного государственного портала, который будет консолидировать в одном месте всю необходимую человеку медицинскую информацию. „Такие интегрированные инфотехнологические решения помогают сэкономить время и повысить удобство использования сайта. Поэтому перенос общегосударственной дигитальной регистратуры - это не просто техническое изменение. Это шаг, который обеспечивает всем удобный доступ к медицинским услугам“, – добавил Николаевский.
Портал здоровья разрабатывает Касса здоровья в сотрудничестве Центром информационных систем здравоохранения и благосостояния (TEHIK) и внешними партнерами по разработкам. По словам руководителя проекта Портала здоровья в TEHIK Кади Адамсон, основная цель проекта – сделать управление данными о здоровье и использование медицинских услуг максимально удобным. „Людям больше не придется перемещаться между несколькими разными интернет-системами — все, что им нужно, удобно находится на одном сайте. Например, человек может легко просмотреть на нем свои будущие забронированные визиты, найти новое время для визита и, при необходимости, просмотреть историю своих бронирований“, – пояснила Адамсон.
„Кроме того, мы повысили удобство использования системы: функции поиска стали более точными, четко разграничено время для бесплатных и платных приемов, а процесс подтверждения бронирования стал быстрым. Мы приложили значительные усилия по созданию системы, которая позволит людям сосредоточиться на собственном здоровье, а не на преодолении технических сложностей и препятствий. Например, можно легко добавить забронированный визит в свой личный календарь, что является большим подспорьем для многих людей в повседневной жизни“, – отметила Адамсон.
Адамсон подчеркнула, что Портал здоровья, созданный в сотрудничестве с Кассой здоровья, является воротами к медицинским услугам для каждого жителя Эстонии. На сайте www.terviseportaal.ee можно получить доступ к данным о своем здоровье и воспользоваться различными услугами. „Это не просто техническая инновация, а важный шаг на пути повышения доступности медицинских услуг. Мы стремимся сделать пользование медицинскими услугами настолько простым и понятным, чтобы каждый человек заинтересовался своим здоровьем“, – добавила Адамсон.