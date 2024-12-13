Отбор на ЧМ-2026: сборная Эстонии по футболу сыграет с Германией или Италией, Норвегией, Израилем и Молдовой

В жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу приняло участие 54 европейские сборные. Все команды были распределены по пяти корзинам. Первая корзина сформирована на основе комбинированной системы рейтинга ФИФА и Лиги наций, а остальные — исключительно по рейтингу ФИФА.

Результаты жеребьевки:

Группа A : победитель пары Германия – Италия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа C: проигравший пары Португалия – Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.

Группа D: победитель пары Франция – Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: победитель пары Испания – Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: победитель пары Португалия – Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: проигравший пары Испания – Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва,

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр,

Группа I: проигравший пары Германия – Италия, Норвегия, Израиль, Эстония,

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан,

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия,

Группа L: проигравший пары Франция – Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова,

По итогам жеребьёвки 54 европейские команды были распределены в 12 групп, из которых в восьми группах по пять команд, а в четырх группах — по четыре. Победители каждой группы получат прямые путёвки на чемпионат мира по футболу.

Четыре оставшихся места будут разыграны в марте 2026 года в плей-офф УЕФА. В плей-офф примут участие 16 команд: 12 команд, занявших вторые места в своих группах, и четыре лучшие команды, выигравшие свои группы в Лиге наций УЕФА 2024–2025, которые не квалифицировались напрямую как победители групп или попали в плей-офф как обладатели вторых мест.

Отборочный групповой этап стартует в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года, командам предстоит про вести по шесть или восемь игр, в зависимости от количества сборных в группе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, в нём примут участие 48 национальных сборных, что станет новым рекордом в истории соревнований. Матчи пройдут на стадионах 16 городов: 11 в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), 2 в Канаде (Торонто, Ванкувер) и 3 в Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей).

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