Swedbank меняет управляющего банкоматами в Эстонии. Тот известен в других странах своими высокими ценами

Swedbank подписал с Euronet договор о предоставлении услуги обработки сделок через банкоматы и необходимых вспомогательных услуг, включая услуги по управлению сетью банкоматов.

Переход на услугу по управлению банкоматами от Euronet планируется на осень 2025 года. До этого управление банкоматами банка будет осуществляться его нынешним партнером Hansab.

„Мы надеемся, что передача Euronet услуг по администрированию банкоматов ускорит модернизацию сети банкоматов в Эстонии, Латвии и Литве. Благодаря этому мы предложим нашим клиентам дополнительную ценность, не меняя при этом среду обслуживания“, — пояснил исполняющий обязанности руководителя отдела банковского обслуживания Swedbank в странах Балтии Олаф Сундблад.

Банк заверяет, что данная сделка не повлечет для клиентов никаких изменений, в том числе в сфере их обслуживания.

Печально известен своими высокими сборами

Тем не менее, в других странах Европы Euronet имеет не очень хорошую славу из-за высоких комиссий. На это обращали внимание, к примеру, в Дании, Нидерландах, Чехии и Польше. Кроме того, в некоторых странах Euronet устанавливал свои автоматы незаконно (например, на фасадах исторических зданий в Чехии). Портал потребительских рейтингов Trustpilot из-за высоких скрытых комиссий присвоил Euronet оценку 1,1 по пятибалльной шкале.

Руководитель отдела обслуживания клиентов Swedbank Эде Раагметс сказала, что опыт работы с Euronet в других местах не повлияет на клиентов Swedbank в нашей стране. „Если посмотреть на рейтинги Trustpilot, то там рейтинг основан не на технических решениях, а на тарифах на услуги. У наших банкоматов останется наша символика и наши тарифы на обслуживание, поэтому для клиентов никаких изменений не произойдет“, — заверила она.

По данным Business Insider, с помощью сделки со Swedbank Euronet хочет еще больше укрепить свои позиции в Европе и тем самым подчеркнуть привлекательность своих банкоматных услуг для потребителей, предприятий и банков.

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