Европейские страны пообещали Украине гарантии безопасности. Что насчет Эстонии?(1)
Германия и ее европейские партнеры заверили Украину в неизменной поддержке и готовности предоставить ей гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного соглашения с Россией.
„Мы обязуемся предоставить Украине железные гарантии безопасности, включая надежное обеспечение военной и финансовой поддержки в долгосрочной перспективе“, — передает DW цитату из совместного заявления, принятого в четверг, 12 декабря, по итогам встречи глав МИД ФРГ, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и Украины с новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
„Цели всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и прочной безопасности для Европы неразрывно связаны. Украина должна добиться своего“, — приводит выдержки из так называемой Берлинской декларации агентство dpa. Авторы заявления подчеркнули решимость „мыслить и действовать масштабно“ совместно с европейскими и трансатлантическими партнерами ради обеспечения европейской безопасности.
Встреча была организована министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок для обсуждения возможных действий в случае, если избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность 20 января, решит сократить военную помощь Украине и настаивать на прекращении огня. Перед началом переговоров Бербок подчеркнула, что страны Европы единогласны в необходимости жестких гарантий безопасности для Украины. Она отметила, что это будет „ясным сигналом“ для России и добавила, что Европа защищает безопасность и будущее континента.
Трамп: за перемирием в Украине будут следить европейцы
Избранный президент США Дональд Трамп предложил европейским странам разместить свои войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Как пишет DW, об этом 12 декабря сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По информации издания, эта идея была высказана Трампом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря. Трамп заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но выразил желание, чтобы Украина после окончания войны оставалась „сильной и хорошо вооруженной“.
Трамп отметил, что главную роль в защите и поддержке Украины должна взять на себя Европа. В его плане американские военные не будут напрямую участвовать в миссии, хотя политик не исключил возможную поддержку европейского контингента со стороны США.
Какова позиция Эстонии?
Вчера на пресс-конференции правительства Эстонии журналист ERR задал премьер-министру Кристену Михалу вопрос, планирует ли Эстония посылать в Украину миротворцев, если война будет заморожена. Четкого ответа Михал не дал. Он сказал, что разговаривал как с Эммануэлем Макроном, Дональдом Туском, так и президентом и премьер-министром Украины о том, как усилить позицию Украины, чтобы Россия была вынуждена начать переговоры. Пока никто не понимает, что кроме силы может заставить Путина изменить свои цели.
„То, что мы считаем разумным подходом, чтобы люди не умирали в войне, для России не что иное, как показатель слабости. Это основная тема, которая обсуждается. И обсуждаются все различные возможности, как в будущем прийти к максимально хорошему результату для Европы, Украины и мира. Эти разговоры о возможных совместных операциях — это пока лишь обсуждение, но из украинского конфликта мы вынесли урок, в том числе в отношении эстонской прессы, что мы не обсуждаем вещи, которые мы не будем делать, а обсуждаем то, как сделать так, чтобы Украина победила“.