Европейские страны пообещали Украине гарантии безопасности. Что насчет Эстонии?

Какова позиция Эстонии?

Вчера на пресс-конференции правительства Эстонии журналист ERR задал премьер-министру Кристену Михалу вопрос, планирует ли Эстония посылать в Украину миротворцев, если война будет заморожена. Четкого ответа Михал не дал. Он сказал, что разговаривал как с Эммануэлем Макроном, Дональдом Туском, так и президентом и премьер-министром Украины о том, как усилить позицию Украины, чтобы Россия была вынуждена начать переговоры. Пока никто не понимает, что кроме силы может заставить Путина изменить свои цели.

„То, что мы считаем разумным подходом, чтобы люди не умирали в войне, для России не что иное, как показатель слабости. Это основная тема, которая обсуждается. И обсуждаются все различные возможности, как в будущем прийти к максимально хорошему результату для Европы, Украины и мира. Эти разговоры о возможных совместных операциях — это пока лишь обсуждение, но из украинского конфликта мы вынесли урок, в том числе в отношении эстонской прессы, что мы не обсуждаем вещи, которые мы не будем делать, а обсуждаем то, как сделать так, чтобы Украина победила“.