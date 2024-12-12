Исторический момент: Энели Ефимова — бронзовый призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде(4)
17-летняя Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Венгрии.
17-летняя Энели Ефимова продолжила свои успехи в плавании, став чемпионкой Европы в 2023 году в Отопени на короткой воде и в 2024 году в Белграде на длинной воде на дистанции 100 метров брассом. До этого она не имела медалей на мировых чемпионатах среди взрослых, но в Будапеште она достигла нового этапа в своей карьере.
С пятым временем в полуфинале (1:03,80) Ефимова пробилась в финал, где по ходу дистанции была третьей на 25 метрах и четвертой на половине пути. В итоге, эстонская пловчиха финишировала с результатом 1:03,25, завоевав бронзовую медаль. Ее рекорд Эстонии был всего на 0,04 секунды быстрее.
Золото завоевала 20-летняя китайская спортсменка Тан Цяньтин с результатом 1:02,37, всего на 0,01 секунды уступив мировому рекорду Руто Мейлютиите. Серебро досталось американке Лилли Кинг с результатом 1:02,80. На четвертом месте финишировала белоруска Алина Змушко (1:03,41) и на пятом Евгения Чикунова из России (1.03,79), которые выступают под нейтральным флагом.
Эстонские пловцы неоднократно останавливались в шаге от медалей чемпионатов мира на короткой воде: Джейн Трепп в 2010 году и Мартти Альянд в 2012 году занимали четвертое место, Трийн Альянд в 2010 году и Крегор Цирк в 2021 и 2022 годах — пятое. Однако до сих пор ни одному из них не удавалось завоевать медаль мирового первенства. И вот, наконец, этот долгожданный успех пришел к Ефимовой!
Ефимова завоевала свою самую ценную медаль в карьере
„Я была так счастлива, что наконец-то справилась с этим“, — поделилась эмоциями Ефимова через Союз плавания. „Вчера перед полуфиналом я так нервничала, потому что в этом сезоне ни разу не плыла меньше 1:04, а когда я сделала 1:03,8, это дало мне уверенность. Меня совершенно не беспокоит сегодняшнее время, я сделала свою работу, и это самое главное“.
Ефимова также вошла в историю эстонского плавания, ведь ранее наши спортсмены не попадали в тройку на чемпионате мира на короткой воде.
„Эта медаль вызвала у меня слезы“, — призналась Ефимова в четверг. „Когда я увидела результаты на своем пьедестале, я была так довольна собой. Конечно, были технические ошибки, но сейчас это не имеет значения“.
Став бронзовым призером чемпионата мира, она добавила: „Это самая крутая медаль в моей жизни, потому что у меня не было медалей с чемпионатов мира. Были очень плохие результаты на тренировках, и было трудно прийти сюда с уверенностью, но я действительно старалась и знала, что смогу. Не знаю, откуда это пришло, но, наверное, все-таки с эмоциями“.
Цирк занял шестое место
Крегор Цирк, стремившийся завоевать свою первую медаль на титульных соревнованиях, установил эстонский рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем в утренней квалификации с результатом 1:50,39, пробившись в финал с третьим временем. В финале, спустя 25 метров, 25-летний эстонец занимал восьмое место, но на половине дистанции поднялся на пятое. В итоге Цирк финишировал шестым с результатом 1:50,72.
Золотую медаль на чемпионате мира с рекордом турнира 1:48,24 завоевал канадец Илья Харун. Следом за ним финишировали итальянец Альберто Раццетти (1:48,64) и поляк Кшиштоф Хмелевски (1:49,26). Крегор Цирк уступил им, а также россиянину Андрею Минакову и американцу Трентону Джулиану.
В утренней квалификации на 50 метров на спине Ральф Трибунцов установил эстонский рекорд 23,06 и пробился в число 16 лучших. В вечернем полуфинале 30-летний спортсмен показал время 23,22, что принесло ему 13-е место на чемпионате мира. Лучшие результаты полуфиналов показали россияне Мирон Лифинцев (22,70) и Павел Самусенко (22,72), а в финал прошел последний спортсмен с результатом 22,89.