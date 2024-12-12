12.12.2024, 20:35
Странные условия закупки телефонов госдепартаментом: подходят только две модели айфонов(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
То, что сотрудники центра информационных технологий Министерства окружающей среды, находящегося в ведении Минклимата, должны пользоваться менее крутым, чем новый iPhone, телефоном, исключено условиями тендера.
Центр информационных технологий Министерства окружающей среды заказывает 40 новых телефонов для сотрудников своего административного подразделения на сумму до 40 000 евро. В соответствии с гостендером, как и должно быть.
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