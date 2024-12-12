Новости Эстонии
12.12.2024, 20:35

Странные условия закупки телефонов госдепартаментом: подходят только две модели айфонов

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ТОЛЬКО APPLE: Глава Центра информационных технологий Министерства окружающей среды говорит, что телефоны других производителей не совместимы с их системами
ТОЛЬКО APPLE: Глава Центра информационных технологий Министерства окружающей среды говорит, что телефоны других производителей не совместимы с их системами
ФОТО: Tehisaru Midjourney.com, Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

То, что сотрудники центра информационных технологий Министерства окружающей среды, находящегося в ведении Минклимата, должны пользоваться менее крутым, чем новый iPhone, телефоном, исключено условиями тендера.

Центр информационных технологий Министерства окружающей среды заказывает 40 новых телефонов для сотрудников своего административного подразделения на сумму до 40 000 евро. В соответствии с гостендером, как и должно быть.

Единственное, госзакупки объявлены с такими техническими условиями, что сомнений нет – они должны достичь определенного результата.

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