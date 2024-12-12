Правда ли, что Португалия решила выпустить монеты с изображением Криштиану Роналду?

23 ноября Telegram-канал „Рифмы и панчи“ (196 000 просмотров на момент написания этого разбора) сообщил, что в Португалии выпустят монеты в честь Криштиану Роналду — одного из самых известных футболистов мира, бывшего игрока „Манчестер Юнайтед“ и мадридского „Реала“. Номинал монеты будет составлять €7 — спортсмен выступает именно под седьмым номером. „Таким образом власти хотят подчеркнуть влияние Криша на футбол и культуру страны. Монета станет законным платёжным средством, но её тираж ограничен“, — говорилось в публикации. Ещё в сентябре об этом писали многочисленные спортивные сайты (например, российские и украинские), а также блогеры в Instagram. Кроме того, про монету с португальским футболистом рассказали и крупные британские таблоиды The Mirror и Express. Правда, эти газеты не стали публиковать фотографии монет, зато обратились за комментариями к экспертам с просьбой оценить спрос на такие артефакты, если их выпустят.

Каждая страна зоны евро имеет право выпускать монеты собственного дизайна. Аверс (сторона с номиналом) у всех стран одинаковый, на реверсе (который часто называют „орлом“) могут быть изображены, например, монархи, деятели культуры, животные или национальная символика. На португальских евроцентах и монетах номиналом €1 и €2 чеканят исторические печати 1134, 1142 и 1144 годов. Как и любая страна еврозоны, Португалия вправе выпускать ограниченное количество памятных монет номиналом €2, а также монеты большего номинала, в том числе из драгоценных металлов. Этим занимается португальский Национальный монетный двор.

Все португальские евро представлены на его сайте, и монеты с изображением Криштиану Роналду среди них нет. При этом существуют экземпляры, посвящённые футболу: например, монеты номиналом €5 с символикой чемпионата Европы 2024 года (в том числе из золота и серебра) и монета номиналом €7,5 с портретом звезды португальского и мирового футбола 1960-х годов Эйсебио.