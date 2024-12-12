Правда ли, что Португалия решила выпустить монеты с изображением Криштиану Роналду?
Осенью 2024 года в блогах и на спортивных сайтах распространилась новость о том, что Португалия якобы выпустит монеты с портретом одного из самых знаменитых футболистов страны. Мы решили проверить, так ли это на самом деле.
23 ноября Telegram-канал „Рифмы и панчи“ (196 000 просмотров на момент написания этого разбора) сообщил, что в Португалии выпустят монеты в честь Криштиану Роналду — одного из самых известных футболистов мира, бывшего игрока „Манчестер Юнайтед“ и мадридского „Реала“. Номинал монеты будет составлять €7 — спортсмен выступает именно под седьмым номером. „Таким образом власти хотят подчеркнуть влияние Криша на футбол и культуру страны. Монета станет законным платёжным средством, но её тираж ограничен“, — говорилось в публикации. Ещё в сентябре об этом писали многочисленные спортивные сайты (например, российские и украинские), а также блогеры в Instagram. Кроме того, про монету с португальским футболистом рассказали и крупные британские таблоиды The Mirror и Express. Правда, эти газеты не стали публиковать фотографии монет, зато обратились за комментариями к экспертам с просьбой оценить спрос на такие артефакты, если их выпустят.
Каждая страна зоны евро имеет право выпускать монеты собственного дизайна. Аверс (сторона с номиналом) у всех стран одинаковый, на реверсе (который часто называют „орлом“) могут быть изображены, например, монархи, деятели культуры, животные или национальная символика. На португальских евроцентах и монетах номиналом €1 и €2 чеканят исторические печати 1134, 1142 и 1144 годов. Как и любая страна еврозоны, Португалия вправе выпускать ограниченное количество памятных монет номиналом €2, а также монеты большего номинала, в том числе из драгоценных металлов. Этим занимается португальский Национальный монетный двор.
Все португальские евро представлены на его сайте, и монеты с изображением Криштиану Роналду среди них нет. При этом существуют экземпляры, посвящённые футболу: например, монеты номиналом €5 с символикой чемпионата Европы 2024 года (в том числе из золота и серебра) и монета номиналом €7,5 с портретом звезды португальского и мирового футбола 1960-х годов Эйсебио.
У таких монет особый дизайн, они предназначены не для выпуска в оборот, а для коллекционеров. При этом каждая из них теоретически может быть законным платёжным средством.
Однако, несмотря на всё многообразие дизайна, есть одна общая черта: номинал никогда не отделён от названия валюты. На изображениях с Криштиану Роналду семёрка сопровождается инициалами футболиста (CR), а слово „евро“ либо расположено по другую сторону портрета, либо вовсе отсутствует. На единственной монете, где номинал соседствует с названием валюты, слово „евро“ написано с ошибкой: euros вместо euro.
На двух изображениях монет присутствуют и другие буквы. В первом случае это сочетания ЕЕ и RD (смысл которых неизвестен), во втором буквы представляют собой бессмысленный набор символов. Это позволяет сделать вывод, что изображения созданы искусственным интеллектом (ИИ) — такие недочёты характерны для картинок, сгенерированных нейросетями.
Фактчекеры из казахстанского проекта Factcheck.kz установили первоисточник изображения: это запись в фейсбуке португальского блогера Жорже Рипосу от 6 сентября 2024 года.
Рипосу опубликовал четыре фотографии и подписал их следующим образом: „Красивая и совершенно невероятная коллекция монет номиналом €7 в честь Криштиану Роналду, выпущенная Национальным монетным двором“. Уже в следующей строке автор намекает, что не обошёлся без использования ИИ — он указал название альбома (PromptCraft) и поставил свой копирайт. Английское слово prompt означает команду, которую человек задаёт нейросети, а craft переводится как „ремесло“ или „создавать“.
Уже через неделю, 13 сентября, португальский блогер удивился, как широко распространились изображения, созданные им с помощью ИИ. Затем он запостил новые монеты с Криштиану Роналду, при этом попросив подписчиков ни в коем случае их не распространять.
Таким образом, на момент написания этого разбора Португалия не выпускала монеты с изображением Криштиану Роналду и не сообщала о подобных планах. Фотографии, распространившиеся в Сети, не имеют никакого отношения ни к Банку Португалии, ни к Национальному монетному двору — они созданы португальским блогером с помощью ИИ.
Итог: Фейк